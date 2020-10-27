В больницах Ивано-Франковска заполнены все койки для пациентов с COVID-19. Как передает УНИАН, об этом сегодня на оперативном совещании у мэра сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского горисполкома Мария Бойко.

«По состоянию на утро в больницах с пневмонией и подозрениями на COVID-19 госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больнице – 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть, все койки заполнены», - сказала Бойко.

По ее словам, за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу госпитализированы 37 больных с пневмонией, а в городскую клиническую больницу № 1 – семеро.

«Количество людей, которых госпитализируют, довольно значительное. За выходные было 363 положительных результата, из них 350 – у жителей Франковска», – добавила чиновник.

Она отметила, что в больницах разворачивают дополнительные койки для больных на коронавирус.

«Мы увеличиваем количество коек. Например, Центральная городская клиническая больница до понедельника имела только 250 коек, вчера развернули уже на 265. Так же в городской клинической больнице №1. Кроме того, будет выписка людей», - добавила она.

Бойко сообщила, что с начала карантина в Ивано-Франковске COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 686 жителей. В октябре в областном центре COVID-19 заболели 2 тыс. 126 человек. Это значит, что за 26 дней октября в Ивано-Франковске заболела треть местных жителей, у которых диагностировали эту болезнь.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.