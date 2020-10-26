Действующая власть продолжает искать различные абсурдные причины своего отказа покупать единственную в мире российскую вакцину от коронавируса, о поставках которой в Москве договорился председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Из украинцев планируют сделать «подопытных кроликов» для испытаний сомнительных европейских препаратов, нам даже обещают, якобы, вакцину отечественного производства. А тем временем количество смертей от коронавируса в Украине продолжает расти.

Об этом пишет интернет-издание «Одесса News».

Отмечается, что любые попытки общественного обсуждения возможности закупок российской вакцины пресекаются на корню. Украинцев продолжают кормить обещаниями о закупках вакцины на Западе. В частности, о таких закупках неоднократно говорил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Но, при этом, как пишет издание, украинцы в первую очередь станут «подопытными кроликами» для клинических испытаний таких вакцин.

«Не сказал Ляшко вслух, что британско-шведская компания AstraZeneca направила в украинский Минздрав заявку о проведении испытаний вакцины от коронавируса на жителях нашей страны. В рамках исследования иностранные фармацевты рассчитывают привить в Украине 4 200 добровольцев. В качестве "полигона" рассматриваются клинические центры в Виннице, Ивано-Франковске, Киеве и Львове. Не сказал Ляшко, что в сентябре AstraZeneca уже второй раз приостановила клинические исследования своего препарата из-за необычных неврологических симптомов у одного из добровольцев-испытателей. По данным The New York Times, у добровольца были зафиксированы признаки поперечного миелита – воспаления сегментов спинного мозга, которое может быть спровоцировано вирусной инфекцией. Первая пауза в испытаниях была в июле, когда у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Известно, что англо-шведская вакцина базируется на аденовирусе обезьяны. Часть экспертов связывает побочные явления именно с этим», – пишет «Одесса News».

Накануне местных выборов Зеленский даже анонсировал разработку украинской вакцины. Но даже если это не пиар-ход, и такие работы ведутся, то отечественная вакцина появится не раньше, чем через год, если вообще появится.

«Прохождение украинской вакциной всех этапов клинических исследований займёт в лучшем случае девять месяцев, а реально – год, сказал президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов», – говорится в материале.

А тем временем нелегально российская вакцина попадает в Украину и ею вакцинируются.

«Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами. Мы читаем наших коллег – инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие… Российские вирусологи и бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире», – цитирует издание директора института сердца Министерства здравоохранения Украины, хирурга Бориса Тодурова.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что вместо того чтобы вести переговоры о закупке в России готовой вакцины от коронавируса, власть тратит деньги на дороги.