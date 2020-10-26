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В бедной стране, которой является Украина, стать частью власти для того или иного человека не проблема, проблемой является то, как удержать власть.

Такую точку зрения озвучил психолог, писатель и публицист Денис Жарких.

Он убежден в том, что понимают это в Украине немногие политики, в их числе – лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Понимают это немногие люди власти типа Медведчука. Хорошо видно, что он во власть не рвется, он двигается весьма осторожно и рассудительно, поддерживает Бойко, лидеров на местах, а не рвет на себе тельняшку и не обещает "всем всё". В нынешних выборах Медведчук – не субъект избирательной гонки, он – ее идеологический полюс», – заявил Денис Жарких.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук во время рабочей поездки на Донбасс посетил Рубежанский картонно-тарный комбинат, являющийся одним из трех предприятий, с которых после визита политика в Москву были в одностороннем порядке со стороны Российской Федерации сняты санкции. Также, фактически, была достигнута договоренность о снятии ограничений на поставку продукции в Россию.

Политик также заявлял, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

У западных компаний, отметил Виктор Медведчук, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.
ForUm

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