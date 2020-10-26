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Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к территориальной избирательной комиссии.

По его словам, по оперативным данным, полученным от участковых комиссий после обработки 67% бюллетеней, Кличко набирает около 51% голосов.

На втором месте – представитель «ОПЗЖ» Александр Попов – 9,4%, третьим едет представитель «Голоса» Сергей Притула – 7,7%.
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