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Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал блокирование ютуб-канала Виктора Медведчука: «Вчера на сутки был заблокирован мой аккаунт за мое "нелестное" отношение к соросятам и их покровителям демократам в заморской метрополии.

А сегодня заблокировали ю-туб Медведчука. Простите, но я как-то иначе себе представлял "светлых эльфов" заокеанской демократии, спасающих нас от тоталитаризма, неся нам свет "свободы слова".

«Напомню, что в 2014 году после захвата власти в Украине политиками, ориентировавшимися на США, против Медведчука Белый Дом ввел санкции. А позже, в 2017 году у Медведчука заблокировали его личный аккаунт на Фейсбуке, на котором было более 700 тысяч подписчиков, и страницу политика – на ней тоже было больше 700 тысяч. Вместе – под полтора миллиона. Больше, чем у любого украинского политика и в то время, и сейчас.

Сегодня у Медведчука заблокировали его канал на Ютюбе, видео на котором просмотрели 158 миллионов раз. Причем это самое большое число просмотров среди всех украинских политиков.

И все это "конечно" же не нарушение свободы слова (сарказм)», - считает он.

«Простите, но это тотальная ядерная информационная бомбардировка по тому, кто всухую выигрывает на американских же ресурсах у проамериканских политиков. Это не "свобода слова" - это грязные методы борьбы и двойные стандарты», делает вывод Чаплыга.
ForUm

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