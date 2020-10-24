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Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии: «23 октября 2020 года ряд СМИ, таких как Интерфакс-Украина, Украинская правда, РБК-Украина безосновательно и руководствуясь примитивным политическим заказом распространили лживую информацию о том, что СБУ задержало участников организации (активистов) причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы имеют отношение к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» народному депутату Украины Виктору Медведчуку».

В партии подчеркивают, что подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его принципиальную позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира на Востоке Украины, восстановление торгово-экономических отношений с Россиской Федерацией, борьбой с дискриминацией русского языка.

«Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25.10.2020, является частью грязной программы предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах», - считают там.

«Указанные выше средства массовой информации, а также те СМИ, которые распространят данную грязную фальшивку - будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», - пообещали в партии.

 
ForUm

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