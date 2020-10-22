Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» понимает все проблемы украинцев и сделает все, чтобы условия жизни каждого гражданина были достойными, как это предусмотрено Конституцией Украины.

Об этом заявил председатель Черкасской региональной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Василий Нимченко.

Политик напомнил, что в Украине подходит к концу избирательная кампания, по итогам которой будут сформированы местные органы власти всех уровней.

«Уже 25 октября избиратели городов и сел Черкасской области фактически станут архитекторами организации власти на местах – будут избирать непосредственных исполнителей от власти, которые могут на профессиональном уровне решать каждодневные вопросы жизнеобеспечения территориальных громад и социальной защиты каждого человека: от младенцев до людей пожилого возраста, которых сегодня государство поставило в условия выживания. Сейчас, когда местные органы власти, к сожалению, не могут гарантировать надлежащее жизнеобеспечение городов и сел области, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" представляет кандидатов в депутаты всех уровней: людей, которые действительно смогут выполнить наказы избирателей, обеспечить надлежащий уровень социальной защиты членов территориальной громады и восстановить экономический потенциал Черкасской области», – отметил Василий Нимченко.

Парламентарий заверил: в ОПЗЖ хорошо понимают, что нужно, прежде всего, обеспечить профессиональное управление делами территориальной громады, потому что именно это позволит восстановить экономический потенциал, используя все производственные мощности, и утвердить систему землепользования, при которой каждый член территориальной громады и владелец пая будет хозяином на земле, а арендатор – подрядчиком у владельца земельного участка.

«Профессиональная подготовленность кандидатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" позволяет утверждать: именно местные органы власти смогут контролировать ценообразование на коммунальные услуги, несмотря на то, что государство, по сути, отказалось от контроля за тарифной политикой и предоставления субсидий всем гражданам, которые в них нуждаются. Кандидаты от ОПЗЖ, представляющие трудовые коллективы предприятий промышленного производства, машиностроения и пищевой промышленности в области, уже решают вопрос о снятии санкций, которые не позволяют реализовывать и экспортировать отечественную продукцию на рынки других стран. Это обеспечит восстановление производственных мощностей и создание тысяч рабочих мест на предприятиях Смелы, Черкасс, Звенигородки, Золотоноши и других городов», – заявил Нимченко.

ОПЗЖ, продолжил народный депутат, делегирует в органы власти кандидатов, которые способны добиться надлежащей социальной защиты членов громад, в частности педагогов, медицинских работников и других специалистов, обеспечивающих воспитание и образование детей, и социальной защиты ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, участников АТО, пенсионеров и других слоев населения, действительно нуждающихся в защите.

«Наша цель – обеспечить молодежь рабочими местами и прекратить позорную практику превращения украинцев в "заробитчан", которые вынуждены тяжело трудиться за рубежом, как рабы на галерах, чтобы заработать деньги для своих семей», – отметил парламентарий.

Василий Нимченко напомнил, что представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» смогли не допустить внедрения второго этапа медицинской реформы и закрытия медицинских учреждений, в частности поликлиники Ирклиевской территориальной громады. И поблагодарил жителей области за поддержку: «Мы благодарны представителям общины за публичные протесты против такого беспредела».

Также политик убежден в необходимости восстановления гарантий и льгот чернобыльцам, военнослужащим, участникам АТО (боевых действий), которые неконституционным способом были лишены таких прав, в частности путем ограничения пенсионных выплат.

«Наша политическая сила, обратившись в суд, добилась пересмотра размера пенсий с 90-х годов и восстановления других льгот по социальной защите. Также правовым способом были защищены мировоззренческие права и свободы верующих Украинской православной церкви», – напомнил парламентарий.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: несмотря ни на что, принципы деятельности нашей партии остаются незыблемыми. 25 октября выбор за каждым украинцем. Люди понимают, что именно они являются творцами своей общественной жизни в соответствующих территориальных громадах и эту жизнь будут создавать именно они – своим трудом, выдержкой и взаимопониманием. Наша партия понимает все ваши проблемы и сделает все, чтобы условия жизни каждого гражданина были достойными, как и предусмотрено Основным Законом. Благодарим за доверие!» – подытожил народный депутат Украины Василий Нимченко.