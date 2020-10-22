На днях талантливый пианист-виртуоз Евгений Хмара выпустил свой юбилейный пятый альбом.

Музыкант напомнил и о том, что огромную помощь в становлении его творческой карьеры оказала жена Виктора Медведчука, известная украинская телеведущая Оксана Марченко. Об этом сообщает ZIK.

Издание напоминает, что именно Евгения Хмару выбрали сыграть гимн Украины перед триумфальным матчем Украина-Испания. Исполнение покорило не только болельщиков, но и всех украинцев.

Впрочем, путь к славе был долгим и тернистым. Евгений мечтал покорить сцену еще с детства. Первую музыкальную композицию юный гений написал в семь лет, а первыми ценителями творчества юноши были его родители. Именно они поверили в талант сына и дали старт долгому пути к большой сцене.

Сначала Евгений аранжировал композиции для звезд украинского шоу-бизнеса. Но в 2012 году изменилось все. Выступление талантливого инструменталиста на популярном шоу «Україна має талант» покорило всю страну. Евгений Хмара проснулся звездой.

В талан музыканта тогда поверила известная украинская телеведущая Оксана Марченко.

«Оксана очень поддерживала меня на шоу "Україна має талант". И как раз она – одна из тех людей, которая давала ту самую веру в инструментальную музыку», – рассказал ZIK Евгений Хмара.

И что самое главное, жена Виктора Медведчука поддержала музыканта во всех его начинаниях.

«Я понимал, что мне надо снимать клип, и на самом деле я пришел тогда за помощью к Оксане. Я сказал помогите, потому что ресурсов, правда, не было. И Оксана практически сразу сказала, да, давай мы сделаем это красиво. Количество той рекламы, которую надо, аренда зала, все это стоит очень дорого. При даже средних ценах на билеты, к сожалению, не окупается. И Оксана поддержала один из концертов», – цитирует ZIK Евгения Хмару.

Ранее мы сообщали, что несколько украинских больниц получили сверхсовременные аппараты ИВЛ от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.