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Заявление посольства США о том, что Киев не будет покупать российскую вакцину от коронавируса – это беспрецедентный пример вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом пишет в Facebook главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва.

По словам Гужвы, этот беспрецедентный случай в первую очередь говорит о том, что американцы очень сильно обеспокоены темой российской вакцины, хотя президент Зеленский уже пообещал, что Украина не будет покупать вакцину в РФ.

«Но посольству все равно тревожно, раз оно делает такие заявления», – приходит к выводу журналист.

«Судя по всему, там отдают отчет, что если российская вакцина действительно пройдет все стадии испытаний и покажет свою эффективность, то никакие запреты не остановят ее использование и в Украине, и в других странах. Будут завозить контрабандой, будут покупать втридорога и прививаться. А это уже геополитическая проблема. Особенно в Украине», – поясняет Игорь Гужва.

В то же время, политический эксперт Александр Рыхлицкий прокомментировал пост Игоря Гужвы в том ключе, что если бы президентом Украины был настоящий патриот, то американские дипломаты не посмели бы себя так вести.

«Если бы у нас президент был настоящим патриотом, то иностранные приказчики просто не посмели бы так себя вести. Потому что в 24 часа «Чемодан, вокзал, Вашингтон», – уверен политический эксперт.

Вместе с тем, Рыхлицкий уверен, что единственный политик, кто способен поставить посольство США на место – это глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Но единственный, кто способен так поступить – это Медведчук», – констатирует он.

Рыхлицкий поясняет, что сегодня Виктор Медведчук решает задачи, которые на самом деле должен выполнять президент.

«Люди уже открыто возмущаются, почему у нас Медведчук решает задачи, которые должен решать президент?! А Зеленский как мальчик по струнке ходит и старается угодить иноземцам. Так, может, махнемся не глядя?» – иронизирует политический эксперт Александр Рыхлицкий.
ForUm

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