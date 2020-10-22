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В случае победы на осенних выборах политической партии «За майбутнє» Черновицы рискуют быть отброшены во времена лихих 90-х, откуда берет начало кровавый след судьбы одного из кандидатов в депутаты горсовета от этой политиеской силы, лидера самой жестокой в регионе организованной преступной группировки Владимира Загурского, известного в уголовном мире под кличкой «Загура». Об этом, в аналитической статье, информирует портал «ОРД».

Самое печальное, - пишет издание, - то, что у «Загуры» по сути нет конкурентов на выборах и его прохождение в депутатский корпус Черновицкого горсовета фактически гарантировано при преодолении партией «За майбутнє» проходного барьера. У Загурского 4 место в избирательном списке, оспаривать которое не рискнул никто, а сама партия без всяких сомнений пройдет в горсовет, как и еще одна партия «Рідне місто». Обе политические силы контролируются в регионе местной политической элитой. В частности, лидер «Рідного міста» Василий Продан занимает пост секретаря Черновицкого горсовета, а Продан тесно связан с губернатором Сергеем Осачуком, которые вместе входят в так называемую группу влиятельного в Черновцах олигарха Дмитрия Фирташа. С губернатором Осачуком и секретарем горсовета Проданом у Загурского не просто теплые, но и весьма тесные деловые отношения. В регионе всем известно, что братья Загурские финансируют избирательные кампании двух политических сил. Ну и кроме того, верхушка действующей политической элиты, как поговаривают знатоки, имеет свою немалую долю от незаконного бизнеса ОПГ «Загуры». Прежде всего - от контрабанды сигарет в Румынию, реализации левого топлива через сеть АЗС, оформленных на подставных директоров трех ООО: «Юник Ойл», «Таргет Ойл» и «Метро Ойл».

«Еще один яркий штрих: до настоящего момента Владимир Загурский политикой интеерсовалс мало. В политической жизни города непосредственного участия не принимал, при этом всегда был тесно связан с депутатами Черновицкого горсовета, которые щедро выделяли бюджетное финансирование на его официальные, с виду – благородные проекты, за ширмой которых «Загура» кует боевиков своей ОПГ. Зачем Загурскому понадобился депутатский мандат – вопрос риторический. Войдя во власть возможности ОПГ существенно расширятся. Фактически «Загура» возьмет под криминальный контроль большинство направлений теневого бизнеса города», - сообщает ОРД.

Одновременно с Владимиром Загурским, в горсовет Черновцов баллотируется его старший брат Николай, который в 2010 году сменил свою фамилию и стал Николаем Климом. Именно под его руководством «Загура» начинал свою преступную деятельность, и, похоже, следуя примеру брата, решил выбиться «в люди» на политическом поприще.

В 2010 году, Николай Клим баллотировался и стал депутатом Черновицкого городского совета от Партии Регионов. И сегодня он также идет в депутаты под знаменами ОПЗЖ под №3 в партийном списке.

За братьями тянется длинный криминальный шлейф. Группировка полностью контролирует канал контрабанды российских сигарет в ЕС через Румынию, сеть нелегальных АЗС, планирует легализовать преступные доходы через открытие игорных заведений в Черновцах. Владимир Загурский возглавляет областную федерацию бокса, воспитывая в городских клубах бойцов для своей ОПГ.

«Какое «майбутнє» ожидает Черновцы после получения депутатских корочек главарями одиознейшей преступной группировки можно только догадываться. Вопрос в другом – куда смотрит ЦИК?» - спрашивает издание.  
ForUm

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