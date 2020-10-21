21 октября в Москве состоялся круглый стол по вопросам торгово-экономического сотрудничества Украины и России. Инициатором рабочей встречи выступила политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Среди участников круглого стола были представители Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», объединяющей 240 предприятий, а также народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарас Козак и Александр Колтунович. К участникам круглого стола также обратился Виктор Медведчук.

В ходе мероприятия, в частности, обсуждались вопросы восстановления двустороннего экономического сотрудничества, отмены санкций, развития кооперационных связей, взаимодействия приграничных регионов двух стран и прочие.

«Мы хотели бы вместе с коллегами обсудить возможность сохранения тех кооперационных связей, которые у нас есть, и их расширения, поиска новых ниш, новых путей развития, – объяснил в своей вступительной речи президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. – Благодаря российскому президенту правительство приняло решение как жест доброй воли разблокировать деятельность трех украинских предприятий на российском рынке. Это пример того, что у нас есть возможности двигаться вперед, развивать взаимодействие по другим направлениям. У нас, мы считаем, огромный потенциал для взаимодействия. И нужно сделать так, чтобы он правильно использовался в интересах украинского и российского предпринимательства».

«Я приветствую, что одним из вопросов сегодня является подготовка к налаживанию торгово-экономических, кооперационных связей с РФ, вопрос взаимодействия и сотрудничества соседних регионов России и Украины, – заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, участвовавший в круглом столе в режиме онлайн. – Санкции – это та проблема, которая фактически уничтожает экономику. Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним. Россия может пойти на шаг одностороннего снятия санкций с определенного количества предприятий. Но надо уже сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон».

По словам Виктора Медведчука, санкционная политика Киева оказалась провальной. Ответные меры России в отношении Украины были более болезненными и повлекли крайне отрицательные последствия для экономики, поскольку украинское промышленное производство традиционно было ориентировано на рынки РФ и стран СНГ.

«Сложилась ситуация, когда Украина так существенно и не нарастила экспорт в страны Евросоюза, но при этом потеряла около $20 млрд в год экспортного потенциала своей продукции на территории РФ и СНГ, – отметил он. – Без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед».

Медведчук подчеркнул, что переориентация с западного на восточный вектор развития, смена экономического курса заложены в программе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». И именно эти шаги, по его мнению, способны спасти от развала украинскую промышленность, предотвратить окончательный крах украинской экономики.

«Необходимо радикальным образом изменить экономический курс нашей страны, восстановить торгово-экономические отношения с РФ и СНГ, изменить налоговую и таможенную политику. Только таким образом мы можем остановить падение украинской экономики, наладить ее экспортный потенциал и реализацию продукции на внешние рынки, – заявил Виктор Медведчук и добавил: – Я благодарен всем, кто собрался сегодня за круглым столом обсудить эти вопросы, наработать то, что в будущем может послужить восстановлению наших торгово-кооперационных связей».