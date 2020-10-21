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Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас на заседании в Кабмине выступил полностью на украинском языке, заявив, что он выполнил прошлогоднее обещание. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает LIGA.net.

«Когда я принимал участие в заседании правительства в прошлом году, я пообещал, что в следующий раз буду выступить на украинском языке. Вот выполняю свое обещание», – сказал Маасикас, выступая на заседании, посвященном Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам Маасикаса, это Соглашение об ассоциации является «наиболее комплексным и амбициозным договором, который когда-либо подписывал ЕС со страной-партнером».

Позже Маасикас заявил, что иногда в Украине и за ее пределами «звучат голоса, ставящие под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выборы, якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике и прочее»: «Могу сказать на это только одно – украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, нет больше возврата к давнему, прошлому, старому. Ради будущего Украины как стабильной, демократической и богатой европейской страны мы продолжаем работать на этом выбранном пути».

Как ранее сообщал ForUm, Дарницкий районный суд частично удовлетворил жалобу Виктора Медведчука и запретил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Медведчук упоминается в книге, поскольку в свое время он был адвокатом Стуса. Политик просил суд запретить распространение книги, поскольку некоторые фразы и формулировки в ней, по его мнению, нарушают честь и достоинство. Суд с этим согласился.
ForUm

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