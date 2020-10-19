После успешных переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Россия сняла экономические санкции с ряда украинских предприятий, экспортный потенциал которых был ориентирован именно на соседнюю страну.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В опубликованном материале отмечается, что инициатива о возможности снятия Россией санкций и допуска на российский рынок продукции некоторых машиностроительных предприятий Украины, ориентированных на экспорт в РФ, исходила от ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой».

Одним из таких предприятий стал Барский машиностроительный завод.

«Сейчас в ассортименте завода – 48 ед. оборудования для пищевой и консервной промышленности, а в РФ поставлялись газовые котлы (до введения санкций – 50% всех продаж) и оборудование для производства сушек», – рассказал «Интерфакс-Украина» представитель завода.

Помимо этого, санкции сняты с группы компаний «Брацлав», которая занимается разработкой и внедрением комплексных решений для животноводства и сельского хозяйства.

Также из санкционного списка исключен Рубежансий картонно-тарный комбинат, который специализировался на экспорте в Россию немелованного картона.

«Согласно статистике, еще в 2018 году экспорт такого картона составлял 183,8 тыс. тонн, в т. ч. в РФ – 72,9 тыс. тонн, а уже в 2019 году общий экспорт составил 100,0 тыс. тонн, (в РФ – 0 тонн), за шесть месяцев 2020 года из общего экспорта в размере 43,7 тыс. тонн в Россию поставок не было», – сообщили в ассоциации «УкрПапир».

Напомним, что 6 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.

Во время переговоров Виктор Медведчук отметил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему обратились из Совета Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности.