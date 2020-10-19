также в разделеЭкономика
Налоговая: «Бизнес уважаемых людей» за 3 года вывел из Украины более $22 млрд 81
Украина установила новый рекорд по запасам газа в ПХГ 22
НБУ: Украинские банки показали устойчивость во время коронавируса 18
НБУ отрицает, что Шевченко предлагал уволить Рожкову и Сологуба 16
Укроборонпром планируют разделить на девять холдингов 18
«Идея Банк» оштрафовали на 4 млн за кредиты под «0%» 32
Wizz Air отменяет более 20 рейсов в ноябре из Украины 17
МВФ не ожидает, что курс гривни поднимется до 30 за доллар 29
НБУ планирует создать объединенный кредитный союз 12
МВФ улучшил прогноз падения ВВП Украины 20
Украинцы держат на депозитах более 750 миллиардов 25
За квартал украинские банки закрыли 250 отделений 17
В «Слуге народа» предложили отложить повышение минимальной зарплаты 24
Гетманцев: Нет оснований ожидать доллар по 32-33 гривни 12
Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8% 10
Правительство выделило более 4 млн гривен на жилье для переселенцев 15
Укрзализныця платит $150 млн в год за землю, где есть рельсы 24
Кабмин выделил 570 миллионов на медицинский кислород для больниц 13

После успешных переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Россия сняла экономические санкции с ряда украинских предприятий, экспортный потенциал которых был ориентирован именно на соседнюю страну.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В опубликованном материале отмечается, что инициатива о возможности снятия Россией санкций и допуска на российский рынок продукции некоторых машиностроительных предприятий Украины, ориентированных на экспорт в РФ, исходила от ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой».

Одним из таких предприятий стал Барский машиностроительный завод.  

«Сейчас в ассортименте завода – 48 ед. оборудования для пищевой и консервной промышленности, а в РФ поставлялись газовые котлы (до введения санкций – 50% всех продаж) и оборудование для производства сушек», – рассказал «Интерфакс-Украина» представитель завода.

Помимо этого, санкции сняты с группы компаний «Брацлав», которая занимается разработкой и внедрением комплексных решений для животноводства и сельского хозяйства. 

Также из санкционного списка исключен Рубежансий картонно-тарный комбинат, который специализировался на экспорте в Россию немелованного картона.

«Согласно статистике, еще в 2018 году экспорт такого картона составлял 183,8 тыс. тонн, в т. ч. в РФ – 72,9 тыс. тонн, а уже в 2019 году общий экспорт составил 100,0 тыс. тонн, (в РФ – 0 тонн), за шесть месяцев 2020 года из общего экспорта в размере 43,7 тыс. тонн в Россию поставок не было», – сообщили в ассоциации «УкрПапир».

Напомним, что 6 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.

Во время переговоров Виктор Медведчук отметил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему обратились из Совета Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой  входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
20
Теги