Чем больше Зеленский копирует Порошенко, тем активнее снижается и его личный рейтинг, и рейтинг «Слуги народа». Так политтехнолог Сергей Лозовский в колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал результаты опроса компании «Роботизированные телесистемы».

«Интересно, что останется от его рейтинга, когда избиратели поймут, что идейно Зеленский и Порошенко – это одно и то же?» – задается вопросом политтехнолог.

Лозовский напомнил, что в 2019 году Юлия Тимошенко собственноручно уничтожила свои перспективы на Юго-Востоке, потому что копировала националистические лозунги Порошенко.

«Неужели пример Тимошенко ничему не научил? На президентских выборах-2019 Юлия Владимировна так старалась копировать лозунги Порошенко, что сама обрубила себе шанс зайти на поле Юго-Востока. В итоге, протестный избиратель, массово проживающий на Юго-Востоке, голосовать за нее не стал. А на Западной Украине доминировал Порошенко, поэтому на этом ареале места для Тимошенко уже просто не хватило», – пояснил он.

По словам Лозовского, копирование лозунгов Порошенко – это «электоральное самоубийство» для Зеленского и «слуг народа».

«А копирование лозунгов Порошенко – это электоральное самоубийство для «зеленых», потому что Юго-Восток за них 100 % голосовать не будет. Вон депутат от ЕС Виктория Сюмар в интервью «Новому времени» жалуется, что на Юго-Востоке еэсовцы во многих городах и округах даже не выдвигают кандидатов, потому что по сравнению с ОПЗЖ Виктора Медведчука у них нет никаких шансов», – привел пример политтехнолог.

По словам Лозовского, одним из итогов местных выборов станет освобождение Юго-Востока от партии Порошенко.

«В общем, одним из итогов местных выборов будет освобождение. Партия Виктора Медведчука освободила Юго-Восток от Порошенко. А значит, вскоре освободит и от Зеленского & Co. Зеленский превратился в Порошенко № 2? Значит, уйдет не только Юго-Восток. Отвернутся и многие избиратели в Центральной Украине. Что останется Зеленскому и «слугам»?» – задает риторический вопрос автор.

Лозовский считает, что на Западной Украине у Зеленского и «Слуги народа» тоже нет шансов – националистические избиратели их не воспринимают, а адекватные массово уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«И Зеленский со «слугами» банально не выдержат конкуренции – националисты их не принимают, а адекватные избиратели, даже на Западной Украине, массово уходят к ОПЗЖ Медведчука. А ведь еще есть региональные партии, которые тоже претендуют на свой «кусок пирога», – охарактеризовал ситуацию он.

«В общем, поведение Зеленского и «слуг» свидетельствует, что они повторяют Порошенко. А какой смысл избирателям Порошенко голосовать за Зеленского, когда есть сам Порошенко? Наконец, когда есть копия Порошенко в лице Тимошенко? Никакого смысла. И в этом главная опасность для Зеленского и «зеленых», – заключил политтехнолог Сергей Лозовский.

По данным социологического опроса компании «Роботизированные телесистемы» (9-12 октября 2020 года, 3000 респондентов, ошибка репрезентативности 2,8 %), если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы такие партии:

- «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 24,8%;

- «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,3%;

- «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7%;

- ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9%;

- «Партия Шария» (О. Бондаренко) – 5,3%.