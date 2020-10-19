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Дарницкий районный суд частично удовлетворил жалобу Виктора Медведчука и запретил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Медведчук упоминается в книге, поскольку в свое время он был адвокатом Стуса. Политик просил суд запретить распространение книги, поскольку некоторые фразы и формулировки в ней, по его мнению, нарушают честь и достоинство. Суд с этим согласился.

По состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19Ни одна область страны не готова к ослаблению карантина.

Детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

В Министерстве здравоохранения призывают работодателей не собирать без необходимости работников в офисах во время эпидемии коронавируса.

В ведомстве прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Детективы Национального бюро совместно с полицией Луганской области разоблачили коррупционную схему по хищению более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине. 

«Бизнес уважаемых людей» за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
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