Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» без разрешения Виктора Медведчука.

Суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца, сообщает УНИАН.

Адвокат автора книги Вячеслав Якубенко рассказал, что суд запретил распространять книгу в том виде как есть. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или находятся в собственности.

«Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге «Дело Василия Стуса». Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия», - отметил он.

Автор книги Вахтанг Кипиани отметил, что «никто извиняться перед Медведчуком не будет».

«Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду», - подчеркнул он.

Издание отмечает, что во время судебного заседания под зданием суда в это время проходила акция протеста. Около 20 участников повесили на забор плакаты с портретами Медведчука и Стуса.