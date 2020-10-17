Посольство США в Украине своим сообщением о том, что Киев не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, обозначило прямую заинтересованность Соединенных Штатов в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, а также в дальнейшем росте заболеваемости и смертности в нашей стране.

Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Это решение посольства США было доведено до министра здравоохранения Украины Максима Степанова на спешно организованной встрече с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин», – проинформировали в политсиле.

В партии Медведчука убеждены, что такое грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее в эфире одного из украинских телеканалов допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать.

«В данном случае внешнее управление продемонстрировано путем вызова на ковер проштрафившегося министра и красочно иллюстрирует полную недееспособность Кабинета Министров Украины и всей власти Зеленского. Своим вмешательством Соединенные Штаты Америки обозначили прямую заинтересованность в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, дальнейшего роста заболеваемости и смертности в стране», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии указали также, что политика США в отношении Украины создает реальную угрозу нацбезопасности нашей страны.

«Учитывая развернутую на территории Украины сеть биолабораторий Пентагона, обвиняемых в ряде вспышек инфекционных заболеваний, можно говорить о системной политике Соединенных Штатов, которую нельзя воспринимать иначе как создание угрозы национальной безопасности Украины и акт агрессии, ведущейся инструментами гибридной и биологической войны», – резюмировали в партии Медведчука.

Ранее лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у западных кампаний, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только на стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил политик.