Отказываясь от российской вакцины, украинские чиновники демонстрируют не патриотизм, а стремление угодить международной фармацевтической мафии. Так эксперт-международник Даниил Богатырев прокомментировал заявление главы МОЗ Максима Степанова о возможности покупки вакцины от коронавируса производства РФ. Об этом Богатырев написал в своем блоге на сайте «Комментарии».

Богатырев напоминает, что «пару недель назад, на вопросы о допустимости закупки российской вакцины украинские чиновники однозначно отвечали «нет».

«Не стоит испытывать иллюзий относительно «патриотических» мотивов подобных заявлений. Просто с момента реформы госзакупок препаратов, устроенной печально известной Ульяной Супрун, эти самые госзакупки отданы на откуп нескольким крупным транснациональным корпорациям с западным капиталом. Основная из них – британская компания «Crown Agents», - объяснил эксперт.

Вместе с тем, Богатырев обращает внимание, как «14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «может быть закуплена вакцина производства любой страны, включая Россию, если её эффективность подтвердит ВОЗ». В похожем духе стал теперь высказываться и главный санврач Виктор Ляшко».

Богатырев поясняет, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о закупке российской вакцины от коронавируса.

«Вероятно, причиной смены риторики послужила недавняя договорённость лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с российской стороной о поставке в Украину вакцины», - считает эксперт.

По словам Богатырева, «с тех пор, как Медведчук договорился с россиянами, вопрос закупки либо не закупки вакцины приобрёл важное внутриполитическое значение».

«На фоне страха населения перед пандемией и тяжёлыми экономическими последствиями очередного карантина, те политики, которые подарят надежду на скорейшее вакцинирование, приобретут электоральные очки. В то же время, политические деятели и партии, готовые жертвовать здоровьем и экономическим благополучием граждан ради того, чтобы угодить международной фармацевтической мафии, существенно потеряют в рейтинге», - уверен эксперт.

Даниил Богатырев считает, что именно Виктор Медведчук заставил власть сменить риторику по отношению к вакцине производства РФ.

«Скорее всего, именно понимая это и не желая отдавать козырь вакцины в руки своих основных конкурентов из партии Медведчука, «зелёная команда» и сменила свою риторику в отношении российской вакцины, перейдя от её отрицания к предположениям о возможной закупке в случае подтверждения эффективности», - сделал вывод эксперт-международник Даниил Богатырев.

6 октября 2020 года в Москве глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российской вакцины от коронавируса в Украину.

«И я просил бы Вас рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала в том числе и в Украину. Чтобы украинские граждане были защищены от этого страшного заболевания. Несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы вы, Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем», - предложил Виктор Медведчук.

Владимир Путин согласился с Медведчуком, отметив, что «такая возможность действительно существует».

«Если мы с Беларусью начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Однако нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности», - заявил президент РФ.