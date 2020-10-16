У власти во главе с Зеленским существует дефицит свежих мыслей, поэтому «зеленый вакуум» заполнили идеи оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Так политический активист Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал список вопросов от Владимира Зеленского, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.

«Меня терзают смутные сомнения… Прочитал пять вопросов Зеленского на всеукраинский опрос. И целый день меня не отпускает. Где я все это уже видел?», - отреагировал активист.

Чаплыга напомнил, что сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300 человек - это на самом деле инициатива Виктора Медведчука, которую украинцы поддержали на референдуме 2000 года.

«Я вспомнил! Вопрос № 3. Поголовье депутатов сократить с 450 до 300. Ребята, так украинский народ уже ответил на этот вопрос! Март 2000 года, референдум имени Медведчука. Вопрос «Согласны ли Вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300?» Результат - 91,1 % «за», - подчеркнул он.

Что касается вопроса Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе - это прямая калька с инициативы Медведчука, обратил внимание Чаплыга.

«Вопрос № 2 от Зеленского - о создании свободной экономической зоны на Донбассе. Ребята! Создать СЭЗ на Донбассе - это прямая калька с идеи Медведчука», - заявил он.

«Медведчук еще в 2015 году предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны», - напомнил автор.

По словам Михаила Чаплыги, власть во главе с Зеленским испытывает дефицит идей, поэтому «зеленый вакуум» заполнили инициативы Виктора Медведчука.

«К чему это я? Природа не терпит пустоты. Как только «зеленые» попытались говорить о конкретике, оказалось, что своих идей у них нет. Поэтому «зеленый» вакуум заполнили идеи Медведчука», - пояснил активист.

«Все это - и сокращение числа депутатов, и СЭЗ на Донбассе - уже было. Учите матчасть!» - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.