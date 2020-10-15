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Решение правительства РФ отменить санкции против трех компаний из Украины – это результат договоренностей главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина.

Так политический эксперт Сергей Розенбаум прокомментировал решение правительства РФ отменить санкции в отношении трех украинских компаний. Об этом Розенбаум написал в Facebook.

«Мужик сказал – мужик сделал! Мы ждали этой новости. Прошло всего несколько дней после разговора Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, где переговорщик № 1 предложил отменить санкции против украинских предприятий – а уже есть результат», – написал он.

По словам Розенбаума, на этих предприятиях трудятся тысячи граждан Украины.

«Правительство РФ отменило санкции в отношении трех украинских компаний – «Брацлав», Барского машиностроительного завода (обе – Винничина) и Рубежанского картонно-тарного комбината (Луганская область). Всего лишь один штрих. Рубежанский картонно-тарный комбинат. Государственное предприятие. Основной учредитель – Луганская ОГА. На комбинате трудятся 1150 человек, на его дочернем предприятии – еще 300 человек», – перечислил эксперт.

Розенбаум считает, что отмена санкций в отношении трех украинских предприятий – только первый шаг. Он напоминает, что Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным предложил отменить санкции в отношении компаний, где трудятся 150 тысяч украинцев.

«Украина все сильнее погружается в экономический кризис. Главная задача – это новые рынки. И Медведчук, без лишних слов, просто поехал и договорился. И помог сохранить рабочие места для нескольких тысяч украинцев. А самое главное, это только первый такой шаг. В разговоре с Путиным главный украинский переговорщик говорил о том, чтобы сохранить рабочие места для 150 тысяч человек. А этот человек не бросает слова на ветер», – заключил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум.
ForUm

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