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Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. Москва рассчитывает, что украинская сторона пойдет на ответные шаги.

Как передает УНИАН, об этом президент России Владимир Путинн заявил на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», - сказал Путин.

При этом он заявил, что введенные против украинских предприятий ограничения носят со стороны РФ «только ответный характер».

С предложением дать доступ на рынок РФ оборудованию и продукции компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин согласился з этим предложением.

«Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились», - сказал он.

В свою очередь Мишустин выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров двух украинских предприятий.

«Будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения. И в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран», - сказал Мишустин.

Ранее с просьбой снять санкции к Путину обратился председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», его кум Виктор Медведчук.
ForUm

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