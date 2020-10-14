также в разделеПолитика
Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть законопроект о референдуме 12
Зеленский озвучил первый вопрос всеукраинского опроса 25 октября 1284
Лазарев: Договоренности, привезенные Виктором Медведчуком из Москвы, – это курс на развитие украинской экономики 21
Разумков: Деньги на опрос 25 октября из бюджета не выделялись 18
Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника 46
Президент: Только сильное войско будет залогом мира и свободного развития Украины 23
Зеленский: На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях 16
Украину переизбрали в Совет ООН по правам человека 15
Зеленский хочет, чтобы Украину приглашали в ЕС 37
В ЕС призвали РФ полностью выполнить Минские соглашения 24
Украина и Турция подпишут новое военное соглашение 23
ЦИК: Опрос 25 октября будет организовываться не по избирательному закону 42
Загородний призывает участников избирательного процесса подписать кодекс «О честных выборах» 15
Кутуев о предложении Медведчука купить вакцину в РФ: Политики, которые спасут жизни украинцев, станут народными героями 20
КИУ: Проведение опросов в день голосования противоречит закону 315
ОП: Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий 19
Кулеба рассказал, когда Украина рассмотрит введение санкций против Лукашенко 14
Президент анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября 74

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры. Речь идет о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

Вопрос снятия санкций с ряда украинских предприятий обсуждался на встрече председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда Медведчук подчеркнул, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились Совет Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой  входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ. 

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», – подчеркнул на встрече с Путиным Медведчук.

Мишустин, обсуждая этот вопрос с Владимиром Путиным, напомнил, что ранее провёл встречу с главой Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», – сказал Мишустин.

По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.

«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – ответил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», – подчеркнул Путин.

Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.

При этом он подчёркивал, что для этого необходим запрос украинских властей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2733 грн.
9
Теги