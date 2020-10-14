Реализация договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком во время визита в Москву, позитивно отразится на перспективах экономического развития Украины. Но власть сознательно отказывается от этого курса. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт отметил, что нынешняя власть не хочет заниматься решением экономических и социальных проблем страны, за них это делает оппозиция.

«Договоренности, которые привез Виктор Медведчук из Москвы, – очень позитивно отображаются на возможностях и перспективах Украины. Но, к огромному сожалению, власть не хочет ими воспользоваться. Мы понимаем, что снятие санкций с наших предприятий – это нормальный, здоровый курс развития украинской экономики. Это не сырьевой придаток, который нам продолжает предлагать уже новая власть, продолжая концепцию предыдущей власти. Это не распродажа государства, которую предлагают новые молодые лица. Это курс экономического приоритета собственного народа», – подчеркнул политолог.

Также он добавил, что Виктор Медведчук сделал за власть всю работу, и чтобы положить начало улучшениям в стране им осталось только «поставить свою подпись».

«Прежде чем принять какое-то решение власть должна думать, а что это даст украинскому народу. Все договоренности, которые привез Медведчук как экономические, так и по вакцине, и по миру на Донбассе, их нужно просто взять и воплотить, власть должна просто поставить свою подпись. Им не надо отправлять туда переговорщиков, не нужно ничего делать. Нужно просто подписать, согласиться сделать лучше своей стране. Тогда и мы увидим улучшения. Тогда мы будем не просто выпрашивать кредиты и уничтожать промышленность, а будем зарабатывать деньги. Это курс на заработок денег – это очень важно», – подытожил Александр Лазарев.

Ранее мы сообщали, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудили вопрос частичной отмены российских санкций в отношении украинских промпредприятий, а также перспективы экономического сотрудничества двух государств.