Чтобы не допустить «грязные технологии» и массовые фальсификации на предстоящих местных выборах «Оппозиционная платформа – За жизнь» предлагает всем участникам избирательного процесса объединиться и подписать кодекс «О честных выборах».

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

Нардеп отметил, что еще до начала предвыборной кампании стало ясно, что предстоящие выборы побьют все рекорды по использованию «грязных технологий». В частности, вопрос регистрации кандидатов показал беспрецедентный уровень фальсификаций, когда украинские власти совместно с «Европейской солидарностью» пытались не допустить к регистрации кандидатов «Оппозиционной платформы – За жизнь» в тех регионах, где у партии большая поддержка избирателей.

На фоне сложившейся ситуации «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратилась ко всем участникам избирательного процесса, с предложением руководителям территориальных организаций партий в трехдневный срок подписать кодекс «О честных выборах».

«От имени Политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” я обращаюсь ко всем участникам избирательного процесса, ко всем, кто реально придерживается канонов законности и демократии, чести и совести. Я предлагаю руководителям территориальных организаций партий в трехдневный срок подписать кодекс “О честных выборах”, который будет содержать всего один пункт: политическая сила идет на выборы, чтобы сделать жизнь людей лучше – здоровой, безопасной и комфортной. Обязуется вести избирательную кампанию честно и уважительно относиться ко всем участникам избирательного процесса, не допускать некорректных выпадов, оскорблений и инсинуаций в адрес оппонентов. А также принять все меры, чтобы не допустить искажений результатов голосования в избирательных комиссиях», – говорится в обращении Загороднего.

Фактом поддержки и присоединения к кодексу «О честных выборах» предлагается считать официальное обнародование заявления партийной организации.

Ранее мы писали, что по мнению председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука отказ украинской власти внести изменения в постановление Рады об отмене местных выборов на Донбассе ставит крест на Минских соглашениях.