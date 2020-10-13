Рабочий комбинезон – это специальная одежда, защищающая работника от загрязнений и вредных механических воздействий на производстве. Такие комбинезоны обязательны для металлургов, шахтеров, строителей, высотников и представителей других отраслей. Рабочая одежда обладает не только защитными свойствами, но и повышенной функциональностью: она оснащена большим количеством карманов, чтобы работник мог всегда иметь при себе необходимые инструменты.

Какой должна быть рабочая одежда

Функциональные особенности спецодежды зависят от специфики работы и определяются внутренней документацией фирмы. Так, для спецовки моряка важны водоотталкивающие свойства, а для одежды сварщика – огнестойкость. Существуют отрасли, для которых характеристики спецодежды прописаны законодательством (к примеру, для шахтеров).

Специальную рабочую одежду шьют из высокопрочных тканей, а в ряде случаев пропитывают химическими составами, чтобы придать необходимых свойств. Характеристики спецовки зависят также и от сезона, для которого она предназначена. Зимнюю спецодежду изготавливают из плотных тканей и оснащают подкладкой. Летние комбинезоны шьют из легкого воздухопроницаемого материала, благодаря которому работники меньше потеют и не чувствуют дискомфорта при сильных нагрузках.

Преимущества комбинезонов и полукомбинезонов

Специальную одежду в виде комбинезона или полукомбинезона носят представители самых разных профессий: заводские рабочие, шахтеры, строители, инженеры, металлурги, водители, стекольщики и другие. Популярность этого вида спецовки объясняется просто:

Комфортом. Комбинезон для работы не сковывает движений, комфортно сидит на фигуре, его можно быстро снять и надеть;

Легким уходом. Специальная ткань отталкивает загрязнения, а если настало время стирать спецодежду – можно воспользоваться обычной стиральной машиной;

Надежной защитой. Обеспечивая удобство, полукомбинезон выполняет и другие важные функции: защищает человека от негативных воздействий среды, снижает риск получения травмы на производстве;

Качеством ткани. Ткань спецодежды обеспечивает хороший воздухообмен, благодаря чему в нем не бывает жарко. Кроме того, комбинезоны очень прочные и долговечные – не рвутся, не выстирываются, долго сохраняют первоначальный вид.

В чем же отличия

Мужские комбинезоны представлены спортивными моделями и собственно спецодеждой. Первые разрабатываются для спортсменов в разных вариациях: специально для лыжников, сноубордистов, бодибилдеров, любителей водного спорта и т.п. Такие комбинезоны изготавливаются из синтетических тканей, подбираемых согласно назначению одежды.

Существуют комбинезоны для экстремальных условий – они не пропускают воду и не продуваются ветром. В них можно чувствовать себя комфортно и безопасно в любую погоду. Любители пеших походов и палаточного отдыха часто запасаются двумя экземплярами такой спецодежды, чтобы при необходимости можно было переодеться.

Полукомбинезон отличается от полной версии фасоном: он состоит из брюк и нагрудника с лямками. Такой вариант носят под куртку – теплую или ветровку. Мужские полукомбинезоны очень популярны среди лыжников, сноубордистов и других представителей зимнего спорта. Кроме того, их часто используют для активного отдыха.

Современные торговые марки выпускают удобные джинсовые полукомбинезоны как оригинальный вариант мужской одежды из денима. Это скорее модный тренд, чем спецодежда, а цена таких комбинезонов обычно зависит от известности бренда.