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Договоренность о покупке вакцины от коронавируса в РФ, что поможет спасти сотни тысяч жизней украинцев – это пример политического лидерства. Так доктор социологических наук Павел Кутуев в Facebook прокомментировал статью в британской The Guardian, посвященную российской вакцине от COVID-19.

«Что формирует политическое лидерство? Отечественные и мировые медиа дают подсказку. Британская «Гардиан» опубликовала сбалансированный материал о вакцине, которая была разработана в РФ», – написал социолог.

«Лидерство – это способность действовать решительно и ответственно, а также (тогда, когда этого требует ситуация) быстро. Виктор Медведчук, который поставил вопрос о покупке вакцины в РФ, проявил лидерские качества и способность формировать повестку дня. Вместо этого правящая команда колеблется как флюгер и в лучшем случае может двигаться в фарватере инициатив В. Медведчука», – поясняет доктор социологических наук.

При этом Кутуев обращает внимание, что даже часть «слуг народа» «начала выступать против В. Зеленского и его «страусиной политики».

«Ситуация очевидная – даже провластные депутаты осознают, что если сейчас произойдет скачок смертности от ковида, то реакция граждан на действия власти будет однозначно негативной», – отметил социолог.

«Те же политики, которые смогут помочь спасти жизни украинцев, приобретут статус народных героев», – уверен он.

Кутуев приводит мнение депутата Александра Качуры, который дал понять, что часть фракции «Слуга народа» в Верховной Раде поддерживает предложение Виктора Медведчука закупить вакцину от коронавируса в РФ.

«Нардеп Качура прямым текстом дал понять, что часть фракции «Слуги народа» поддерживает предложение В. Медведчука закупить вакцину в Российской Федерации, чтобы спасти жизни сотен тысяч, а возможно, даже миллионов украинцев», – резюмировал доктор социологических наук Павел Кутуев.
ForUm

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