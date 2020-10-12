На сегодняшний день единственная в мире вакцина от коронавируса разработана только в России. Уже сейчас за ней выстроилась огромная очередь стран. Но действующая украинская власть исключительно по политическим мотивам даже не планирует начинать переговоры о поставках российской вакцины в нашу стану.

Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, передает телеканал «ZIK».

В частности, комментируя поездку председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука в Москву и обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, Журавский призвал взглянуть на ситуацию реально.

«Вакцина есть в Европе? Нет. В Штатах есть? Нет. В Китае есть? Нет. В России есть. 50 стран сделали заявку на получение в текущем году и следующем 1,2 млрд вакцин. Я хотел сказать, что санитарная служба в России прекрасно работает, система Семашко прекрасно работает. Давайте отделим политику от медицинской сферы», – сказал Виталий Журавский.

Напомним, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Виктор Медведчук поздравил российских ученых с разработкой вакцины от коронавируса.

«Поздравляю Вас с тем, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину «Спутник V». Знаю, что на подходе регистрация другой вакцины. И здесь Российская Федерация еще раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения», – сказал Виктор Медведчук.