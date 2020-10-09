Зеленский только просит ЕС дать вакцину от коронавируса, в то время как Медведчук уже решил этот вопрос, заручившись согласием Владимира Путина на поставки данного медпрепарата в Украину. Об этом пишет в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров.

«Символично, что в тот же день было опубликовано интервью Президента Зеленского изданию Politico Europe, в котором была затронута тема вакцины», - обратил внимание публицист.

Джангиров написал, что Зеленский попросил у ЕС вакцины от коронавируса, но Евросоюз ответил молчанием.

«А в ответ - тишина…» - именно так хочется ответить цитатой на цитату. Как минимум потому, что в самом ЕС множество предприятий стоит «на низком старте», готовые производить вакцину в промышленных масштабах. Конечно же, и Украине продадут (бесплатно никто не даст!) большие партии готовой вакцины (а не формулу для производства!), только - по остаточному принципу. Когда Евросоюз решит эту проблему с выгодой для себя. А иначе и быть не может - «EU uber alles!», а соседи - потом», - пояснил публицист.

В то же время, проводит параллели Джангиров, на встрече Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, глава политсовета ОПЗЖ договорился о поставках российской вакцины «Спутник V» в Украину - и Президент РФ заявил, что такая возможность существует.

«Мы, конечно же, догадываемся о крайне малой вероятности того, что официальный Киев сделает подобный запрос, ибо, вполне справедливо предполагает, что коварный Кремль его удовлетворит.

Однако, как минимум, на будущее стоит запомнить (тем, кто действительно хочет что-то помнить!), что проблему с вакциной в Украине можно было решить к концу октября 2020 года», - отметил он.

Что касается экономического аспекта визита Виктора Медведчука, то Джангиров пишет, что главе политсовета ОПЗЖ удалось договориться с премьером Михаилом Мишустиным об отмене российских санкций в отношении части украинских предприятий.

«Как видим, даже частичное снятие ограничений на продвижение украинской продукции на российский рынок - вполне обсуждаемая тема. И даже решаемая, когда за дело берутся переговорщики, имеющие прямой контакт с Путиным», - подчеркнул публицист.

«И поставки российской вакцины от коронавируса - тоже вопрос решаемый. Несмотря на политическую ситуацию и отсутствие интереса у Президента ЗЕ к данному вопросу. Ведь главным достижением своей поездки в Брюссель Владимир Зеленский назвал твердые гарантии продолжения санкций Запада против РФ…» - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.