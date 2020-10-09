Под видом американских медицинских программам и биолабораторий, работающих во многих странах мира, в том числе и в Украине, Пентагон скрывает незаконную разработку оружия массового поражения и тестирование его на людях.

Украинский политик, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук требует расследования деятельности таких лабораторий на мировом уровне.

Об этом пишет ведущий еженедельник Зимбабве «The Standard» в своей статье «Американская медицинская помощь и ее последствия».

В материале отмечается, что в Африке под управлением американских Центров по контролю за заболеваниями работает около 50 биологических лабораторий и групп эпидемиологов.

«Основными задачами этих лабораторий и групп, а также самих Центров по контролю заболеваний являются прогнозирование вероятного ущерба, причиненного использованием вирусов и других патогенов в качестве оружия массового уничтожения, изучение опасных патогенов и их воздействия на организм человека, а также тестирование новейших препаратов», – пишет издание.

Отмечается, что тестирование лекарств американскими врачами и фармацевтическими компаниями проводится в основном не в Америке, а в других, в первую очередь развивающихся странах, в том числе в Африке и в Украине.

«Предпочтение отдается государствам с более мягкими законами, которые позволяют медицинским исследованиям на людях обходить действующие международные нормы и правила и, при необходимости, скрывать вред, причиненный пациентам, и случаи их смерти», – подчеркивает автор статьи.

Периодически всплывающие факты о негативных и побочных эффектах лекарств, используемых при лечении, тщательно скрываются. Но иногда их невозможно «замять».

«Американский биомедицинский след был отмечен и в Украине. В апреле этого года украинская партия ”Оппозиционная платформа – За жизнь” призвала власти своей страны расследовать деятельность 15 военных биологических лабораторий США. Утверждалось, что с момента их появления в Украине были отмечены вспышки опасных заболеваний. В частности, в заявлении лидера партии Виктора Медведчука говорится, что эти лаборатории осуществляют незаконную деятельность, которая угрожает жизни и здоровью граждан Украины», - отмечает The Standard.

В качестве примера упоминается Украинский Научно-Технологический Центр (УНТЦ) - международная организация, финансируемая властями США, сотрудники которой пользуются дипломатической неприкосновенностью.

«Медведчук заявил, что этот Центр участвует в финансировании проектов по созданию оружия массового поражения. Также, по его словам, появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов УНТЦ сопровождалось несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране.

И это дает все основания говорить о том, что скрытая и непрозрачная деятельность опасных зарубежных биологических объектов в Украине на самом деле направлена на тестирование вирусов и бактерий на гражданах Украины», - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что лидер оппозиции напомнил, что за последние годы в Украине фиксировалось несколько вспышек опасных инфекционных заболеваний, которые могут быть связаны с деятельностью лабораторий США.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что биологические лаборатории США в Украине должны быть немедленно проверены, все биологические препараты и записи – опечатаны. А работникам лабораторий необходимо безотлагательно создать комфортные условия для обсервации.