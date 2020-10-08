Переговоры Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным – величайшая степень патриотизма. Об этом заявил руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский в интервью телеканалу ZIK.

Так он прокомментировал рабочую поездку главы Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в Москву. Марчевский так же подчеркнул, что без мира и контактов с Россией, экономика Украины не выживет.

«Чтобы понять всю эту историю с санкциями, надо задать один простой вопрос: экономика России может выжить без товаров из Украины? Очевидно, что может. А экономика Украины как себя чувствует без товарооборота с Россией? Мы ведь видим инфляцию, обвал гривни, падение промышленного производства, падение ВВП, видим реальное падение заработка населения Украины. Нам необходим стабильный торговый партнёр, которым всегда была Россия. То, что сделал Медведчук – это величайшая степень патриотизма. Потому что он договаривается с Россией, когда нынешняя власть не может или не хочет этого сделать по какой-то причине. А это – тот толчок, который сможет дать развитие экономике», – заявил Артем Марчевский.

Напомним, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – Зажизнь» Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.