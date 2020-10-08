На сегодняшний день очевидно, что переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе зашел в тупик. Действующую власть, видимо, такая ситуация устраивает.

Только председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прилагает максимум усилий для реализации всех мирных договоренностей по Донбассу.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что народный депутат Виктор Медведчук является главой Межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». Деятельность этого объединения постоянно подвергается нападкам со стороны радикалов. Но, несмотря на это, Медведчук все равно поехал на очередные переговоры в Москву.

«Медведчук в данном случае вообще мужественный человек. Мы помним, что после предыдущих поездок в Москву делегации партии ОПЗЖ националисты и сторонники “партии войны” требовали возбуждения уголовных дел за ведение переговоров», – сказал Суслов.

Бывший министр экономики отметил, что, возможно, карт-бланшем для Медведчука стало интервью Зеленского изданию «Politico Europe», в котором наш Президент сказал, что с Россией и с Владимиром Путиным обязательно нужно вести переговоры.

Также Суслов добавил, что, на самом деле, присутствие Виктора Медведчука в украинской делегации в ТКГ дало бы ощутимые позитивные результаты.

«Сегодня ситуация на Донбассе действительно зашла в тупик. Медведчука уместно было бы попросить принять участие в этих переговорах, может включить в состав украинской делегации, и тогда, вероятно, были бы результаты», – заявил Суслов.

По его словам, на сегодняшний день украинская власть позволяет себе много неосторожных высказываний и необдуманных решений, которые, в принципе, ставят под сомнение выполнение Минских соглашений. В тоже время председатель Политсовета ОПЗЖ доказал, что является эффективным переговорщиком. Но для реализации своего мирного плана ему необходим полноценный мандат от народа.

«Я думаю, что Медведчук мог бы договориться в Москве по многим вопросам, но кто ж ему в Украине даст договориться. Никто не даст. Только мандат от народа, только победа на выборах может дать ему право что-то решить», – подытожил Виктор Суслов.

Напомним, что во время встречи в Москве, которая состоялась 6 октября глава Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и председатель Госдумы РФ Володин выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках «нормандского формата».