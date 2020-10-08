Новые политические проекты видят, что миллионы избирателей отворачиваются от Зеленского и «Слуги народа». Они надеются подключиться к этому мощному потоку голосов, который практически весь уходит к оппозиции. Об этом в интервью Украина.ру заявил политтехнолог Сергей Слободчук.

«Их прицел понятен. Идёт активный отток разочаровавшихся от Зеленского и бренда «Слуга народа». И вот эти партии просчитали, какие запросы у этих людей…» - отметил политтехнолог.

Слободчук пояснил, что миллионы украинцев разочаровались в Зеленском и уходят к оппозиции, поэтому мелкие партии пытаются подключиться к этому мощному потоку, который сейчас почти полностью уходит к ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Запросы вполне понятные. Запрос на мир. Запрос на приход опытных политиков, потому что «новые лица» показали себя непрофессионалами и не особо адекватными. И посмотрите: эти партии позиционируют своих политиков как успешных хозяйственников, профессионалов… Они понимают, что идёт переток, исчисляемый миллионами голосов. И мелкие бренды пытаются подключиться к этому мощному потоку, который сейчас практически весь уходит к ОПЗЖ Виктора Медведчука», - конкретизировал он.

Слободчук прогнозирует, что чем сильнее Зеленский будет становиться похожим на Порошенко, тем активнее будет происходить переток голосов к оппозиции.

«И чем больше Зеленский и «слуги» будут идейно дрейфовать в сторону Порошенко, тем сильнее будет отток избирателей. В народе уже прямо говорят, что в прошлом году выбирали между Порошенко, «молодым Порошенко в «зеленой обертке» и «Порошенко в юбке» (это Тимошенко)», - уточнил он.

По словам Слободчука, мелкие политические проекты надеются получить хотя бы крохи со стола Медведчука.

«Поток настолько мощный, что и более мелкие проекты надеются получить хотя бы крохи с этого богатого стола. Но и эти крохи тоже какой-то шанс дают. Правда, «За будущее» - это пример, когда под оппозиционными лозунгами идут партии, которые на самом деле не будут выступать против власти, потому что они всю жизнь с властью сотрудничали», - считает политтехнолог.

«А «Пропозиция» - это вообще попытка сыграть в «третью силу», типа «мы не власть и не оппозиция», хотя в политической природе такого не бывает, это манипуляция», - заключил политтехнолог Сергей Слободчук.