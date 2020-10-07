Необходимо прекратить строить иллюзии, что какой-нибудь «танцор» или «певец» выведет Украину из тупиковой ситуации, связанной с урегулированием кризиса на Донбассе, сложившегося при нынешней власти.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Они все хорошие люди, но надо уметь управлять страной. С этого начинал Зеленский и на этом он, к сожалению, закончил: не будет мира в стране, не будет ничего. Мирный план Виктора Медведчука лежит на столе. Сегодня я слышал заявление главы аппарата Президента, который говорил: "У нас есть мирный план". Ничего у вас нет! Нет у вас мирного плана, у вас есть афера: якобы переговоры в Минске, якобы движение вперед. А на самом деле – ничего нет. Ни малейшего шага вы не делаете. Потому что мир вам не нужен. Потому что наживаются на этой войне, на крови, на донорстве, на наркотиках, на "серой зоне" миллиарды», – заявил политик.

Также нардеп от ОПЗЖ высказал свое мнение, изменится ли в ближайшее время политическая карта Украины.

«Украина вообще изменится после этих выборов. Зеленский увидит свое место», – был категоричен Вадим Рабинович.

Ранее политик заявлял, что власть, которая нагло лишила права голосовать полмиллиона украинцев, живущих на Донбассе, совершенно не думает о проблемах этого региона.

По словам Рабиновича, никто из нынешней власти не собирается решать проблемы, накопившиеся в этом регионе и все слова Президента Украины Владимира Зеленского и представителей его команды, касающиеся этих вопросов – лишь имитация поиска мира перед предстоящими местными выборами, чтобы окончательно не потерять голоса.

В свою очередь, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе. Политик убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.