Межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» продолжает активно искать пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Ярким подтверждением этому является встреча главы объединения, народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным, которая состоялась 6 октября в Москве.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил политический эксперт Владимир Кацман.

В частности, он напомнил, что, помимо украинских и российских депутатов, в работу объединения активно включились представители парламентов Германии и Франции. Уже состоялись встречи в Москве, Париже, Берлине.

Нынешние переговоры Виктора Медведчука с Вячеславом Володиным в очередной раз подтверждают необходимость существования парламентской переговорной площадки по достижению мира на Донбассе.

«Визит главы этой парламентской группы Виктора Медведчука и его встреча с председателем Госдумы Российской Федерации – это и есть продолжение диалога новой межпарламентской площадки, которая будет служить тому, чтобы быстрее наступил мир, чтобы быстрее был осуществлен тот мирный план, которым являются Минские соглашения», – сказал Владимир Кацман.

Эксперт также добавил, что, несмотря, на различные политические взгляды депутатов парламентов стран Нормандского формата, все они должны объединить свои усилия ради достижения мира на Донбассе.

«Когда речь идет о войне и мире, эти все силы должны объединять свои усилия для быстрейшего мира и выполнения того Парижского коммюнике, которое было подписано в декабре прошлого года», – подчеркнул Владимир Кацман.

Напомним, что во время встречи с Вячеславом Володиным Виктор Медведчук сказал, что исключительно по вине украинской власти переговорный процесс по Донбассу зашел в тупик.

«В тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов, не имеющих выхода для реализации. Более того, Верховная Рада Украины 15 июля 2020 года приняла постановление, в котором одним из пунктов (пунктом 4) фактически перечеркнула нормы, предусмотренные Минскими соглашениями, утвержденными резолюцией Совета Безопасности ООН. И именно из-за этого положения переговоры в Трехсторонней контактной группе зашли в полный тупик», – отметил Виктор Медведчук.