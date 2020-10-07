«Не секрет, что переговоры по установлению мира на Донбассе зашли в тупик. Звучащие чуть ли не каждый день «инициативы» украинской стороны имеют своей целью только одно – отвлечь внимание украинцев от истинного положения дел», ‒ заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний, передает пресс-служба ОПЗЖ.

«Назначение руководителем Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука, а его заместителем ‒ Витольда Фокина было сделано, чтобы показать, что украинская власть якобы серьезно настроена на выполнение обещания установить мир на Донбассе. Но Фокин не стал подыгрывать власти и назвал вещи своими именами, буквально озвучив пункты обязательств, которые взял на себя Зеленский, подписавший парижское коммюнике. От Фокина тут же постарались избавиться», ‒ отметил народный депутат от ОПЗЖ.

«Сегодня прозвучала очередная «инициатива» Кравчука создать при ТКГ «совет людей, которые хорошо знают Донбасс»! Того, что недавно уже ввели в делегацию «людей с Донбасса», видимо, мало. Как в том анекдоте, предлагают «переставить и добавить кровати»? Леонид Кравчук сегодня выполняет в ТКГ роль ширмы, за которой хотят скрыть истинные планы власти в отношении Донбасса. У него роль, как у коверного: просто заполнить паузу. И он об этом знает», ‒ подчеркнул Юрий Загородний.