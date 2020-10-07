также в разделеПолитика
Еще один комитет ВР рекомендовал создать ВСК по «вагнеровцам» 6
Кацман: Медведчук продолжает искать пути достижения мира на Донбассе 11
Разумков: Перенос местных выборов невозможен 10
Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей 35
Путин выразил благодарность Медведчуку и его партии от имени российского народа за празднование 75-летия Победы над нацизмом 15
Зеленский дал орден вице-президенту Еврокомиссии 11
Медведчук сделал прививку от коронавируса и договорился с Путиным о возможных поставках в Украину вакцины 17
Разумков рассказал, когда рассмотрят продление особого статуса Донбасса 16
Боррель подтвердил, что «ЕС - не банкомат» 25
Зеленский: Украина готова присоединиться к санкциям за отравление Навального 24
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью 16
Зеленский: Партнеры по ЕС заверили в отсутствии угроз для безвиза 25
Состоялась пленарная сессия саммита Украина-ЕС 23
На должность Фокина в ТКГ никого не ищут 9
В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС 15
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева 39
Кулеба: Безвизу с ЕС ничего не угрожает 12
Зеленский прибыл в Брюссель 25

«Не секрет, что переговоры по установлению мира на Донбассе зашли в тупик. Звучащие чуть ли не каждый день «инициативы» украинской стороны имеют своей целью только одно – отвлечь внимание украинцев от истинного положения дел», ‒ заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний, передает пресс-служба ОПЗЖ.

«Назначение руководителем Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука, а его заместителем ‒ Витольда Фокина было сделано, чтобы показать, что украинская власть якобы серьезно настроена на выполнение обещания установить мир на Донбассе. Но Фокин не стал подыгрывать власти и назвал вещи своими именами, буквально озвучив пункты обязательств, которые взял на себя Зеленский, подписавший парижское коммюнике. От Фокина тут же постарались избавиться», ‒ отметил народный депутат от ОПЗЖ.

«Сегодня прозвучала очередная «инициатива» Кравчука создать при ТКГ «совет людей, которые хорошо знают Донбасс»! Того, что недавно уже ввели в делегацию «людей с Донбасса», видимо, мало. Как в том анекдоте, предлагают «переставить и добавить кровати»? Леонид Кравчук сегодня выполняет в ТКГ роль ширмы, за которой хотят скрыть истинные планы власти в отношении Донбасса. У него роль, как у коверного: просто заполнить паузу. И он об этом знает», ‒ подчеркнул Юрий Загородний.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги