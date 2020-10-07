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В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука помимо вопросов восстановления украинско-российского сотрудничества была поднята крайне важная тема для народов Украины и России – тема сохранения исторической памяти.

Говоря о праздновании Дня Победы, Владимир Путин подчеркнул, что в России заметили, как в этом году в Украине отмечался день 75-летия Победы над нацизмом

«Знаю, что в значительной степени это было сделано благодаря вашим усилиям, усилиям ваших единомышленников, вашей партии. Уверен, что очень многие люди в Украине вам за это благодарны. Ну и имея в виду, что это наша общая победа, мы так же хотели бы, я хотел бы выразить вам слова благодарности от имени Российского государства», - заявил президент России.

Виктор Медведчук в свою очередь заявил: «Огромное спасибо, Владимир Владимирович. И вы правильно сказали по поводу празднования 75-летия нашей общей победы, победы советского народа, победы Советского Союза. И ветераны, украинские ветераны воспринимают это именно так. Мы действительно сделали все возможное, несмотря на кризисную политическую ситуацию, несмотря на то, что партия войны еще сильна в Украине, несмотря на то, что радикалы всячески пытались сорвать празднование 9 мая. Но мы уделили должное внимание ветеранам. Мы в долгу перед ними. Более того, у нас в Украине 13 тысяч 243 ветерана Великой Отечественной Войны. Это участники и те, кто приравнен и работал в тылу. То есть это люди, которые сегодня преклонного возраста, люди, которые нуждаются в помощи. Мы сделали все, чтобы донести до них вот эту частицу праздника в тех условиях, в которых мы сегодня живем в Украине...»

Виктор Медведчук также рассказал, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь»  9 мая провозгласила создание общественного движения «Фронт борьбы за сохранение исторической памяти».

«Этот вопрос назрел в Украине. Он назрел, потому что национал-радикалы, власть бывшая, власть сегодняшняя пытаются стереть с лица памяти людей этот величайший подвиг прошлого столетия. Мы и далее будем делать все для того, чтобы уважать наших ветеранов. Потому что мы эти празднования провели не только в Киеве, а по сей Украине. И почтили память павших. И отдали должное живым. Это линия поведения нашей партии. Это идеология «Оппозиционной платформы – За жизнь». Мы такую же позицию занимаем, как вторая партия в парламенте, как вторая партия, пока вторая партия у нас в стране», - подчеркнул Виктор Медведчук.
ForUm

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