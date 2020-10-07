Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Поздравляю вас с тем, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину «Спутник V». Знаю, что на подходе регистрация и другой вакцины. Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения», - обратился Виктор Медведчук к российскому президенту.

По словам украинского политика, как и граждане других государства, украинцы нуждаются в вакцинации против COVID-19. «Это (вакцинация – ред.) самое надежное средство защиты. И я просил бы вас рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала, в том числе и в Украину. Чтобы украинские граждане были защищены от этого страшного заболевания, - попросил он в ходе встречи с Владимиром Путиным. - Несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы вы, Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем».

По словам российского президента, такая возможность действительно существует. «Если мы с Беларусью начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Однако нужно чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности, - отметил Владимир Путин. - Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Это вопрос гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, заботы о людях».

В свою очередь Медведчук заявил, что эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи - ни с побочными явлениями, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся. «Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень легко перенесли. Для физического состояния просто незаметно, - поделился он. - А анализы крови подтвердили, что есть антитела в достаточном количестве, и у меня, и супруги, и у сына».