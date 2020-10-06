Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» отстоит право украинцев быть хозяевами своей земли.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Василий Нимченко.

В частности, он напомнил, что по представлению 53 народных депутатов 29 сентября Конституционный Суд Украины должен был начать рассмотрение вопроса относительно несоответствия Конституции Украины закона об открытии рынка земли. Однако представители Президента без указания каких-либо уважительных причин не явились на заседание, и КСУ пришлось отложить рассмотрение дела.

Василий Нимченко уверен: речь идет о прямом саботаже со стороны команды Президента и попытках оказать влияние на Суд, препятствуя деятельности КСУ по обеспечению верховенства Конституции Украины.

Несмотря на сопротивление Зеленского и его команды, партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже удалось умерить земельные аппетиты западных хозяев нынешней власти.

«Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" совместными усилиями уже смогли добиться основного: не допустили выполнения "хотелок" МВФ относительно продажи земли с 1 октября 2020 года и сделали невозможной продажу и передачу иностранцам и кредиторам в собственность земли в размере 200 тыс. гектаров в одни руки», – заявил Василий Нимченко.

Парламентарий подчеркнул: в Декларации о государственном суверенитете Украины указано, что земля является собственностью Украинского народа и материальной основой суверенитета, а территориальный суверенитет, как и суверенитет государства, обеспечивается целостностью и неприкосновенностью территорий.

«По сути, речь идет о нарушении территориального, экономического и политического суверенитета, что находится в прямой причинно-следственной связи с возможным распадом государства. Вот против чего выступает наша партия, которая обратилась в Конституционный Суд за защитой интересов, прав и свобод Украинского народа и территориальной целостности государства Украина», – объяснил Василий Нимченко.

Нынешняя власть своей бездумной политикой способствует тому, что украинцы уже не будут хозяевами на своей родной земле и вынуждены будут постоянно ходить на поклон к ее новым хозяевам.

«"Зеленая" власть доведет до того, что Украине придется прибегнуть к сервитуту. Наше государство, продав землю, вынуждено будет обращаться к новому владельцу (скупившему часть территорий) за разрешением на доступ к морю, к реке, к границе и другим объектам жизнеобеспечения общества. И это на своей родной земле! Это называется сервитут, и этот институт известен еще со времен римского права, когда предполагалась возможность просить у другого владельца, соседа разрешения перегнать через его земли скот, проехать к рынку. А сейчас мы говорим, что нас поставят в такие же условия, чтобы пройти к реке Днепр, к морю, лесу и прочему. Такая земельная политика украинских властей создает все предпосылки для трансформации земли из материальной основы суверенитета государства в объект использования другими государствами и иностранцами, ставит Украину в положение "сервитутки"», – добавил Василий Нимченко.

Парламентарий объяснил, в чем еще заключается опасность закона об открытии рынка земли, который власть протянула через Верховную Раду.

«Паи раздали в аренду, фактически сделав латифундистов управляющими землей, которые, заключив договоры, арендуют как землю, так, по сути, и селян как владельцев паев. Именно оспариваемый нами закон запрещает продажу арендодателем своего земельного участка без согласия арендатора. Кроме того, владелец участка лишен возможности досрочно расторгнуть договор аренды относительно своей земли. Так выписан закон. Вот это и есть "цивилизованное" рабство XXI века по аналогии с крепостным правом, существовавшим до 1861 года», – отметил Василий Нимченко.

Народный депутат от ОПЗЖ призывает не допустить продажи земли – единственного природного источника существования нации – и дальнейшего падения страны нашей страны в пропасть бедности и безысходности.

«Именно ради этого "Оппозиционная платформа – За жизнь" прилагает все усилия, чтобы защитить и восстановить права и социальные свободы граждан, как это было с восстановлением по ее инициативе прав чернобыльцев, ветеранов войны и труда, пенсионеров и других слоев населения. За нами правда!» – подытожил Василий Нимченко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.