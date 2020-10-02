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Уже сейчас очевидно, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом имеет для Украины исключительно негативные последствия. На то, что подписание этого Соглашения было большой ошибкой постоянно указывает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Политик напомнил, что, когда в 2013 году начали анализировать уже подготовленное и парафированное Соглашение, оказалось, что оно невыгодное и дискриминационное для Украины. Но, отказ от его подписания привел к цепочке трагических событий, и уже в 2014 году новая власть согласилась на все кабальные условия Запада.  

«Президент Порошенко, премьер-министр Яценюк подписали все, что от нас хотел Запад. Украина пошла по пути деиндустриализации, свертывания собственного промышленного производства. Целый ряд других известных потерь понесла. И потеря Крыма, и война на Донбассе. Все это шло в рамках реализации вот этого курса, нацеленного на европейскую интеграцию. Тогда многие предполагали, что Запад нам поможет. Но Запад не помог», – сказал Виктор Суслов.

По словам экс-министра экономики, все надежды Украины на безвозмездную финансовую помощь Запада и инвестиции в нашу экономику оказались наивными иллюзиями. Их недавно развеял представитель Евросоюза Жозеп Боррель своей фразой, что «Евросоюз не банкомат».  

Украина оказалась в тяжелейшем экономическом положении. И ключевая причина этого – необдуманный курс на, так называемую, евроинтеграцию.

«Тем правомернее оглядываться в прошлое и анализировать наши допущенные ошибки. В чем я согласен с Медведчуком, так это в том, что курс, который избрал еще Президент Янукович на, якобы, европейскую интеграцию и подготовку Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом был абсолютно ошибочным», – подытожил Виктор Суслов.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что голосованием за Меморандум с ЕС Зеленский и Порошенко поставили сапог Запада на горло Украины.
ForUm

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