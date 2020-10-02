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Увольнение Витольда Фокина из состава украинской делегации в Минской контактной группе подтверждает, что политическая элита Киева не заинтересована в прекращении войны.

Об этом написал в Facebook глава правления аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» и блогер Энрике Менендес.

«Ситуация с Витольдом Фокиным, увы, подтверждает всё, что я говорю в последнее время: политические элиты Киева не заинтересованы в решении конфликта на Донбассе. Их устраивает сохранение текущего статус-кво. Даже те, кто потенциально мог бы выиграть от возврата неподконтрольных территорий, уже приспособились и гораздо сильнее боятся потерять это хрупкое равновесие, чем получить назад свои же активы», – написал он.

«Невозврат Донбасса ослабляет Украину, которая и так стремительно теряет свой суверенитет, превращаясь в новую колонию. Реинтеграция, напротив, смогла бы усилить страну. Показать, что мы в состоянии решать проблемы, мы зрелая нация», – считает аналитик.

Политический аналитик Виталий Романченко согласился с Энрике Менендесом, подчеркнув, что эта история вернется бумерангом к Зеленскому и «слугам народа».

«Некрасиво поступили с Фокиным. Эта ситуация бумерангом ударит по Зеленскому и "слугам народа". Зеленский & Co показали избирателям, что они точно так же не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе, как и "партия войны" во главе с Порошенко», – прокомментировал он пост Менендеса.

Романченко прогнозирует, что некрасивое поведение власти в отношении Витольда Фокина еще больше усилит падение рейтинга «Слуги народа» и уход избирателей к «Оппозиционной платформе – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Так, а смысл был менять "шило на мыло", думают избиратели – и уходят к оппозиции. Поэтому видим, как падают рейтинги "Слуги народа", а на контрасте растет поддержка ОПЗЖ Виктора Медведчука», – пояснил он.

«И, честно говоря, так позорно сдав Фокина, Зеленский прямо перед выборами сделал настоящий подарок Медведчуку. В Зеленского и "новые лица" верили до последнего. Изобретали оправдания типа "Зеленский за мир, но ему не дают". А теперь мы просто увидели, что Зеленский – это просто "молодой Порошенко". Он точно такой же, как Порошенко, "партия войны". И теперь рейтинг СН повалится еще сильнее. Как сказал классик, стремительным домкратом», – заключил политический аналитик Виталий Романченко.
ForUm

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