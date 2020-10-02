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Законопроект о запрете украинским политикам контактировать и взаимодействовать с государственными органами и чиновниками Российской Федерации – это попытка части «слуг народа» помешать деятельности главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет политический обозреватель Алексей Куракин.

Как пишет Куракин, «эти деятели таки нашли протухший законопроект № 7354 от 05.12.2017 года – о криминальной ответственности за непризнание факта российской агрессии. Отряхнули от нафталина (законопроект так и не был принят – его надели на голову Антону Геращенко и Татьяне Черновол для доработки) и решили красиво переписать, выдав за свой "креатив"».

Куракин поясняет, что «слуги народа» хотят использовать запрет контактировать с РФ в политической борьбе.

«Не нужна особая проницательность, чтобы понять – этот законопроект хотят использовать в политической борьбе. А именно – против представителей крупнейшей оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В частности – власть собирается вставлять юридические и санкционные "палки в колеса" главе Политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку», – написал журналист.

Настоящая причина, пишет Алексей Куракин, заключается в том, что если сравнить результаты работы Виктора Медведчука и Владимира Зеленского, такое сравнение будет не в пользу последнего.

«У Медведчука, который является личным другом президента РФ Владимира Путина, в России широкие связи – среди бизнеса, духовенства, публичных деятелей, высшего политического руководства», – написал он.

«Наработанный годами авторитет результативного переговорщика и эффективная "челночная дипломатия" позволили Медведчуку освободить около 1000 пленных (люди вернулись в свои дома, к семьям!), создать мирный план, основанный на Минских соглашениях, который нашел отклик в Европарламенте, Сенате Франции, Москве, Луганске и Донецке, запустить инициативу "Межпарламентский диалог ради мира", объединившую парламентариев Украины, России, Франции и ФРГ, договориться о прямых поставках российского газа в Украину по выгодной цене», – приводит аргументы автор.

Как пишет Куракин, «дипломатическое портфолио нынешнего президента отличается бесконечным забалтыванием темы мира на Донбассе из-за нежелания выполнять обязательства, взятые на себя в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года».

Куракин цитирует Виктора Медведчука, назвавшего поведение власти «пиар-политикой».

«Регулярные, набившие всем оскомину анонсы Зеленским новых встреч в "нормандском формате", не вызывают уже ничего, кроме смеха. Зеленского уже просто "посылают" с его "расписанием встреч", причем это делают уже чиновники среднего звена вроде замминистра внутренних дел РФ. Позиция простая – собираться нет смысла до выполнения Украиной парижских обязательств. Его в дверь, а он в окно. Банальная "пиар-политика" – как охарактеризовал это шоу в своем комментарии Медведчук», – написал политический обозреватель.

«Впрочем, чему удивляться? Уже давно пора привыкнуть: Зеленский – это Порошенко № 2. Без всяких смягчающих определений вроде "лайт версия". Просто ставим знак равенства», – заключил Алексей Куракин.
ForUm

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