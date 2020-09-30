Избирательные комиссии Николаевской области, выполняя преступные указания власти, фактически заблокировали регистрацию кандидатов в депутаты местных советов от ОПЗЖ.

Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

По его словам, чтобы не допустить ОПЗЖ на выборы «Слуга народа» вошла в сговор с «Европейской солидарностью» Порошенко. А комиссии используют любые грязные методы для блокирования регистрации кандидатов.

«То, что происходит в последние дни в избирательных комиссиях Николаевской области, является не просто грубым нарушением закона и Конституции Украины – это преступление, которое должно получить правовую оценку! Власть в лице представителей партии "Слуга народа", вступив в преступный сговор с представителями партии бывшего Президента "Европейская солидарность", фактически заблокировала регистрацию кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Заблокировали в унисон, на уровне как области, так и города Николаева – грубо и цинично, не гнушаясь подтасовками и манипуляциями. По чисто формальным причинам, а то и без таковых заседания как областной, так и Николаевской городской избирательных комиссий неоднократно переносились. И в конце концов решения о регистрации наших списков так и не были приняты, поскольку представители преступного альянса "Слуга народа" – "Европейская солидарность" голосовали против», – отметил народный депутат и глава организации ОПЗЖ Николаевщины.

Нардеп уверен, что власть боится победы «Оппозиционной платформы – За жизнь», поэтому решила лишить жителей Николаевщины права выбора.

«Не секрет, и власти это хорошо известно, что популярность ОПЗЖ, ее рейтинг на Николаевщине уже значительно превышает рейтинг партии власти, поэтому та решила просто лишить николаевцев права на свободный и честный выбор», – добавил Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал почему растет рейтинг партии.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», – отметил Виктор Медведчук.