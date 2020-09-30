Власть, которая нагло лишила права голосовать полмиллиона украинцев, живущих на Донбассе, совершенно не думает о проблемах этого региона.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам политика, никто из нынешней власти не собирается решать проблемы, накопившиеся в этом регионе. И все слова Президента Украины Владимира Зеленского и представителей его команды, касающиеся этих вопросов, – лишь имитация поиска мира перед предстоящими местными выборами, чтобы окончательно не потерять голоса.

«Есть один-единственный план, нравится это кому-то или нет. Называется он "Мирный план Медведчука". Этот план рассмотрели в Германии, во Франции, в России, а здесь его никто не видит. Если хотят мира – мира добиваются быстро и легко. Мир лежит перед нами: надо только хотеть этого. Фокин, Тищенко... Это бредятина какая-то, это не поиск мира! Это шизофрения вместо поисков мира. Мир – это основное, с чем пришла "зеленая" власть. Мир – это основное, за что мы голосовали. То, что творят "зеленые", не умещается ни в одну здоровую голову», – говорит политик.

Однако, обратил внимание парламентарий, партии Медведчука не свойственно отчаяние.

«Мы пошли в суд, мы работаем там, в Раде... Но не думайте, что парламент у нас что-то решает. За всё лично отвечает господин Зеленский: за выборы, за мир... И всё то, что сорвано, – тоже благодаря ему», – добавил Вадим Рабинович.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ограничение проведения выборов на Донбассе согласно постановлению Верховной Рады Украины, принятому 15 июля текущего года, стало камнем преткновения в реализации Минских соглашений.

Также сообщалось, что Печерский районный суд г. Киева обязал Генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской ОВГА и начать досудебное расследование касательно должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ОТГ.