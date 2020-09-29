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У власти во главе с Владимиром Зеленским нет понимания, как прекратить войну на Донбассе, зато комплексный мирный план есть у оппозиции. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политический эксперт Андрей Бузаров.

По словам Андрея Бузарова, план Виктора Медведчука – единственный, который базируется на «Минских соглашениях».

«Особенностью плана Медведчука является то, что он базируется на "Минских соглашениях". Все другие планы, которые мы видим, они либо вообще нивелируют "Минские соглашения", либо говорят, ну вот они есть как бы... давайте там посмотрим», – пояснил политический эксперт.

Бузаров также отметил, что мирный план Виктора Медведчука является единственной комплексной программой по мирному урегулированию на Донбассе.

«И вот этот мирный план, о котором говорит Медведчук – он наиболее комплексный с точки зрения его выработки», – подчеркнул эксперт.

В то же время, говоря о выборах в местные советы, Андрей Бузаров сообщил о том, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука сделала рывок, улучшив свой рейтинг с 13% до 22% всего за один год.

«Очевидно, что тот отрыв, который сделала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» за последний год, увеличив свой рейтинг до 22% по сравнению с 13%, которые были на парламентских выборах, это большой плюс», – так эксперт охарактеризовал результаты оппозиции.

По словам Бузарова, рейтинги оппозиции растут за счет огромного числа избирателей, которые разочаровались в Зеленском и уходят от «слуг народа».            

«На сегодняшний день есть огромное количество электората, который откалывается от «слуг народа», а также и те, кто не определился за кого голосовать», – пояснил политический эксперт Андрей Бузаров.
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