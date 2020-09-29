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Если бы председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук принимал участие в президентских выборах 2019 года, то он во втором туре их бы выиграл и стал Президентом Украины.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По его словам, в 2019 году выбор в пользу Зеленского был сделан потому, что во второй тур вышли он и Порошенко.

«Мы выбрали Президента Зеленского и вынуждены жить с этим. Сказать, что это была ошибка, наверное, неправильно. Почему? Во второй тур вышел Президент Порошенко и кандидат в Президенты Зеленский. Вот если выбирать между Порошенко и Зеленским, то однозначно Зеленский лучше, чем Порошенко», – отметил Ренат Кузьмин.

Однако, если бы тогда Виктор Медведчук принимал участие в выборах и вышел во второй тур, то с высокой долей вероятности Президентом Украины стал бы именно он.

«Это был бы совсем другой тур. И вполне вероятно, Президентом был бы Медведчук, а не Зеленский», – добавил народный депутат. 

Он также подчеркнул, что Зеленский победил на выборах, взяв на вооружение политические и социально-экономические инициативы Виктора Медведчука, но обманул своих избирателей и не выполнил предвыборных обещаний. 

«Мы ошиблись не в выборе Порошенко-Зеленский, мы ошиблись в его качествах, его намерениях. На самом деле, Зеленский нас обманул. Он пошел на выборы, взяв у Медведчука его основные лозунги, его основные предложения. Он нам обещал закончить войну на Донбассе, он обещал снизить тарифы. Он нас умышленно обманывал, заведомо зная, что свои обещания исполнять не будет», – подытожил Ренат Кузьмин.

Ранее Виктор Медведчук сообщил о том, нынешние действия Зеленского направлены на дальнейшее уничтожение нашей страны, суверенитета и независимости Украины.
ForUm

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