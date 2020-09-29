Единственный выход для Украины в сложившейся политической и экономической ситуации – немедленно менять существующую власть.

Об этом в эфире «112 Украина» заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова.

«В Конституционном Суде Украины, с подачи ОПЗЖ будет рассматриваться конституционность закона о земле. Я уже вижу, как начинают возмущаться "соросята", грантовые структуры, МВФ начинает напрягаться... а вдруг Конституционный Суд примет решение, что закон неправильный и нам украинская земля не достанется? А кто ее (землю, – Ред.) защищает? Партия "зеленых"? Нет, это сделала оппозиционная сила (партия Медведчука, – Ред.), которая реально людям показывает: мы защитим вас, мы не дадим землю украинскую продать за бесценок и отнять. Надо, наверное, и выводы делать, даже с такого небольшого примера», – считает эксперт.

И менять власть, акцентировала внимание Ирина Гаврилова, необходимо на такую, которая защищает интересы людей.

«Я привела конкретный пример. Когда "слуги народа" продали землю, игорный бизнес открыли, который будет работать в ущерб Украине... Помните закон о защите украинской промышленности, который пытались принять "слуги народа"? Они получили окрик Запада, положили этот закон под сукно, больше мы его не видим и о нем не слышим. Не дай Бог, поддержать украинскую промышленность! Власть сложила лапки, сказала: "Покорно благодарим, будем выполнять все установки". И только одна политическая сила (ОПЗЖ, – Ред.) выступает против внешнего давления, против распродажи страны, против воровства. Я бы смотрела на рейтинги, что говорят люди – народ, который избирает эту власть. А люди показывают, что популярность Зеленского падает, а ОПЗЖ – растет», – подытожила политолог.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Конституционный Суд Украины открыл производство о признании не соответствующим Конституции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года по представлению депутатов от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Также политик заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ, в связи с чем ОПЗЖ не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабинета министров Дениса Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.