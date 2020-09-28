«Слуги народа» за год при власти заработали себе репутацию «генератора случайных скандалов», пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Эдуард Долгачев.

Долгачев констатирует, что в «Слуге народа» наблюдается бунт мажоритарщиков.

«Причина проста – многие кандидаты от мажоритарных округов рассчитывали получить места в проходной части списка для "своих", но "не так сталося, як гадалося"», – пояснил журналист.

«Уже известно, что на встрече президента Зеленского с фракцией произошел скандал. 26 сентября мажоритарщик Николай Галушко выложил видеообращение к Президенту Зеленскому, где обвинил руководство партии «Слуга народа» в продаже мест в списках на местные выборы. Как итог, Галушко объявил о выходе из фракции СН в Верховной Раде», – констатировал он.

На контрасте, по словам Долгачева, оппозиция в подобной ситуации продемонстрировала пример партийной дисциплины. В качестве примера Долгачев приводит ситуацию в Николаеве, где группа Левочкина-Бойко безуспешно пыталась выдвинуть кандидатом в мэры от ОПЗЖ Артема Ильюка.

«А вот в Николаеве внутрипартийная группа Левочкина-Бойко сначала объявила официальным кандидатом в мэры от ОПЗЖ Артема Ильюка», – сообщил журналист.

Вместе с тем, подчеркивает Долгачев, в этой истории последнее решающее слово сказал глава Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

«Но, как известно, в ОПЗЖ первое и последнее слово за Виктором Медведчуком – поэтому ее и называют "партией Медведчука"», – пояснил автор.

Долгачев сообщает, что Виктор Медведчук поддержал кандидатуру Владислава Чайки – поэтому Чайка и стал официальным кандидатом от ОПЗЖ.

«Поэтому после того, как Медведчук постановил, что кандидатом от ОПЗЖ будет Владислав Чайка, ситуацию оперативно отыграли назад. К тому же, Чайка в тройке лидеров, поэтому как кандидат в мэры он более перспективный», – отметил журналист.

По словам Эдуарда Долгачева, руководство «Оппозиционной платформы – За жизнь» получило хороший урок партийной дисциплины от Виктора Медведчука.