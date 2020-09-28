также в разделеПолитика
Рада рассмотрит госбюджет-2021 на внеочередном заседании 6
КСУ завтра рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли 10
Крушение Ан-26: Зеленский требует не медлить с выплатами семьям 15
Чугаенко: Очень скоро партия Медведчука догонит и перегонит «Слугу народа» 61
Нардеп «Слуги народа» заявил о выходе из партии 33
Украина отреагировала на обострение возле Нагорного Карабаха 379
Проворовавшийся нардеп от «Слуги народа» заявил о выходе из партии, но сдать мандат постеснялся 45
Мэру Умани отказали в регистрации на выборах, а его однофамильцев зарегистрировали 27
Президент Украины поедет на передовую 19
Полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений на местных выборах 14
Кабмин провел срочное заседание по крушению Ан-26 18
Саммит Украина-ЕС перенесен 23
Куракин: Медведчук пресекает попытки переписать украинскую историю 33
Соколовская: За счет финансирования «Нацкорпуса» Фирташ и Левочкин пытаются восстановить свое влияние в Украине 53
Боррель сказал Зеленскому, что ЕС – не банкомат 48
Джангиров: Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию 79
ОПЗЖ: Зеленский защищает права жителей непризнанного Косово, игнорируя нарушение прав миллионов жителей Донбасса 92
Зеленский похвастался темпами строительства дорог на Закарпатье 32

«Слуги народа» за год при власти заработали себе репутацию «генератора случайных скандалов», пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Эдуард Долгачев.

Долгачев констатирует, что в «Слуге народа» наблюдается бунт мажоритарщиков.

«Причина проста – многие кандидаты от мажоритарных округов рассчитывали получить места в проходной части списка для "своих", но "не так сталося, як гадалося"», – пояснил журналист.

«Уже известно, что на встрече президента Зеленского с фракцией произошел скандал. 26 сентября мажоритарщик Николай Галушко выложил видеообращение к Президенту Зеленскому, где обвинил руководство партии «Слуга народа» в продаже мест в списках на местные выборы. Как итог, Галушко объявил о выходе из фракции СН в Верховной Раде», – констатировал он.

На контрасте, по словам Долгачева, оппозиция в подобной ситуации продемонстрировала пример партийной дисциплины. В качестве примера Долгачев приводит ситуацию в Николаеве, где группа Левочкина-Бойко безуспешно пыталась выдвинуть кандидатом в мэры от ОПЗЖ Артема Ильюка.

«А вот в Николаеве внутрипартийная группа Левочкина-Бойко сначала объявила официальным кандидатом в мэры от ОПЗЖ Артема Ильюка», – сообщил журналист.

Вместе с тем, подчеркивает Долгачев, в этой истории последнее решающее слово сказал глава Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

«Но, как известно, в ОПЗЖ первое и последнее слово за Виктором Медведчуком – поэтому ее и называют "партией Медведчука"», – пояснил автор.

Долгачев сообщает, что Виктор Медведчук поддержал кандидатуру Владислава Чайки – поэтому Чайка и стал официальным кандидатом от ОПЗЖ.

«Поэтому после того, как Медведчук постановил, что кандидатом от ОПЗЖ будет Владислав Чайка, ситуацию оперативно отыграли назад. К тому же, Чайка в тройке лидеров, поэтому как кандидат в мэры он более перспективный», – отметил журналист.

По словам Эдуарда Долгачева, руководство «Оппозиционной платформы – За жизнь» получило хороший урок партийной дисциплины от Виктора Медведчука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги