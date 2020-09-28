На сегодняшний день в украинском политикуме наблюдается переток электоральных симпатий от пропрезидентской партии «Слуга народа» к партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Об этом в эфире NewsOne заявила украинский медиаэксперт Татьяна Чугаенко.

«Мы уже видим сейчас по социологии переток электората "Слуги народа" к "Оппозиционной платформе ‒ За жизнь". По последним рейтингам социологической группы "Рейтинг" разрыв уже 4%. Если госпожа Третьякова и ей подобные будут продолжать такие выступления*, то очень скоро рейтинги сравняются и в скором будущем ОПЗЖ Виктора Медведчука догонит "Слугу народа" и перегонит Владимира Зеленского и его партию. Нынешние заявления депутатов от "Слуги народа" вредят им же самим и работают на "Оппозиционную платформу ‒ За жизнь"», – убеждена эксперт.

*Напомним, народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова вызвала резонанс в обществе, размышляя о том, нужно ли выплачивать безработным социальную помощь.

«Когда мы предоставляем деньги для ребенка, которого рожают не для того, чтобы предоставить ему равные права, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем детей "очень низкого качества". Позже они тоже "садятся" на государственные деньги», – сказала она.

Кроме того, Татьяна Чугаенко рассказала, почему, на ее взгляд, нынешняя власть приняла решение отменить местные выборы в ряде районов на Востоке Украины.

«Украина всё больше и больше попадает под внешнее управление. Выборов на Донбассе, к сожалению, не будет. Хотя, если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то, конечно же, люди, которые там живут, имеют право избрать местную власть. Неправильным было решение лишать их этой возможности. Возможно, это было решение политическое... Возможно, руководствовались тем, что на Юго-Востоке Украины наибольший рейтинг имеет партия Виктора Медведчука. Она (ОПЗЖ, – Ред.) более чем в два раза опережает "Слугу народа"», – объяснила медиаэксперт.

Ранее украинский политолог Александр Рыхлицкий заявил, что благодаря стратегии лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука конструктивный электорат в Украине «перетекает» от пропрезидентской партии «Слуга народа» к партии, которую возглавляет Медведчук.

«Это вполне логично, потому что люди разочаровались в Президенте. Ключевые запросы общества, которые в свое время озвучивал Владимир Зеленский, он за них сегодня не отвечает. Тем более, не отвечает за них его партия со всеми их "факапами" последних месяцев», – отметил эксперт.

Также сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал отмену выборов на Донбассе камнем преткновения в реализации Минских соглашений.

«Это – ошибка власти. Если сегодня Донецк и Луганск являются неконтролируемыми, то надо было проводить выборы в областные советы Луганской и Донецкой области. Но случилось так, что военно-гражданские администрации перетянули на себя одеяло должностных полномочий в Донецкой и Луганской области на контролируемые части. И им, естественно, не нужны местные советы, которые будут вставлять палки в колеса их незаконной, в основном, преступной деятельности», – сказал он.