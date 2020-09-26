В Украине в очередной раз усилились попытки переписать историю, вычеркнуть из учебников героические страницы нашего прошлого, сделать героями пособников фашистов.

Подавляющее большинство политиков и общественных деятелей либо приветствуют эту вакханалию, либо относятся к ней нейтрально. Только Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решительно выступают против попыток огульной фальсификации истории нашей страны. Об этом говорится в статье политолога Алексея Куракина, опубликованной в издании «Народный корреспондент».

Так, в частности, отмечается, что, пытаясь переписать историю нашей страны, Украинский институт национальной памяти четко действует по указке Запада.

«Хуторские "историки" и "эксперты" – это всего лишь послушные исполнители-марионетки, ретранслирующие чужие установки, мысли, лозунги, месседжи, концепции. Настоящие кукловоды – в Вашингтоне и Брюсселе. И их действия по порабощению украинцев вполне логичны: сначала – наступление на историческую правду, превращение граждан в "Иванов, родства не помнящих", затем – наступление на свободу и социальный прогресс. Все просто – Западу нужно серое аморфное общество, готовое за "стеклянные бусы" продавать себя и свою Родину. Оптом и в розницу», – говорится в публикации.

Также отмечается, что основной акцент в фальсификации истории сделан на героизации пособников фашизма. А, чтобы лучше «промывать мозги» молодежи, будут использованы различные современные технологии.

«Проблема в том, что с наскока переломить украинцев через колено не получилось. Особенно старшее поколение. Вся эта свора шакалов-агитаторов обмишурилась и стала посмешищем, пытаясь преуменьшить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, отобрать у людей День Победы – 9 мая, впарить нам дутых "героев" из числа коллаборационистов и нацистских формирований СС, проводить насильственную и бестолковую декоммунизацию, переименовывая улицы и вывешивая памятные доски в честь фашистских прихвостней», – считает автор материала Алексей Куракин .

Но Запад, по мнению автора, не думает останавливаться и отступать.

«Тамошние идеологи перегруппировались и начали новое наступление – на детей и молодежь… Не зря глава УИНП Антон Дробович недавно разродился инициативой – поставить на поток создание неких исторических игр, видеороликов, мобильных приложений, "которые будут развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась". Ну, в какую сторону Дробович собирается "не искажать", мы догадываемся», – пишет Алексей Куракин.

На данный момент, по его словам, фактически, единственным противовесом этому историческому мракобесию является Виктор Медведчук, который неоднократно указывал, что в вопросах переписывания истории Зеленский стал вторым Порошенко.

«Медведчук дал стратегическую оценку происходящему, разоблачив "зеленых" в том, что они продолжают политику манипуляций и передергиваний, чтобы переписать историю и привить украинцам ложные ценности», – отметил автор статьи.

«Именно для противодействия попыткам переписать историю и переформатировать память украинцев – Виктор Медведчук 9 мая 2020 года объявил о создании Общественного движения "Украинский фронт в защиту исторической памяти", чтобы защищать подлинную историческую память», – подытожил Алексей Куракин.

Виктор Медведчук ранее говорил сообщил, что у украинского народа хотят украсть историю, подменив «контентом».