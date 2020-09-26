За счет финансирования «Нацкорпуса» Фирташ и Левочкин пытаются восстановить свое влияние в Украине. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Янина Соколовская:

«Интересно и организованно летают "пчелы" патриотизма. Невозможно не заметить, как избирательно «Национальный корпус» подходит к своим акциям. В последние месяцы он тщательно и исключительно атакует главу ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партийцев. Тут и нападение на автобус под Харьковом, и поджоги региональных офисов ОПЗЖ, и угрозы, и акции под телеканалами, которые с Медведчуком связывают.

Но внимание – неожиданная деталь: на каналы из орбиты Медведчука националисты нападают, а «Интер», близкий Дмитрию Фирташу, не трогают. И в заявлениях Медведчука и его окружение поминают, а Фирташа и Левочкина забывают.

Есть подозрение, что это - не простое совпадение. Источники в нацсреде говорят, что средства на акции «Национального корпуса» дает не кто иной, как Фирташ. И что он подкармливает радикальные движения достаточно долго. Тут и частое появление Билецкого в программах на «Интере». Тут и «забывчивость» национал-радикалов в отношении Фирташа и Левочкина на своих акциях.

Можно долго рассуждать о том, зачем это Фирташу, что дела у него идут не очень, что он потерял былое влияние на украинскую политику и сейчас пытается его вернуть, но интереснее другое. Националисты, которые традиционно позиционируют себя как сторонники всего украинского и противники всего русского, находят общий язык с олигархом, который в их понимании должен ассоциироваться именно с Россией. В результате на своих акциях «Нацкорпус» спорит с Медведчуком и его идеями восстановления украинско-российских отношений, но при этом счета условных "билецких" и "боцманов" пополняются тем, чей «Интер» показывает российские концерты. И никого это, видимо, не смущает».

«Быть националистом непросто, если нужно быть "на побегушках" у олигархов и при этом рассказывать побратимам о светлой идее. Уважаемые бойцы «Нацкорпуса», а вы не хотите спросить своих лидеров, откуда они берут миллионы? Спросите - из чьей тумбочки. Боюсь, тогда вы устроите пикет под «Интером» и там поборетесь с «русским миром» и уже не пойдете на митинг по чьей-то "верхней" указке» - отметила Соколовская.